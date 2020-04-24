С экстремальным декольте и в коже: Леся Никитюк соблазнила фото в знаковом месте

Ведущая сделала личное признание
Лесе Никитюк на карантине не остается ничего другого, как мечтать о далеких странах и путешествиях, а также рассматривать свои красочные фото из разных уголков мира. Впрочем, в нахождении дома теледива нашла свои плюсы – так, ей выпала возможность два раза пообщаться с кумиром, музыкантом и актером Джаредом Лето. Эмоции били через край, и Леди Ле было сложно подобрать слова, когда она увидела по ту сторону экрана звезду мирового масштаба. Леся рассказала, что когда-то отдыхала с кумиром в одном отеле, а сейчас она решила понастальгировать за путешествиями и поделиться планами, а заодно подразнить эффектными фото из личного альбома.
Леди Ле показала кадры. Сделанные на фоне Эйфелевой башни. Ведущая с бокалом шампанского позирует перед камерой в total black образе. На ней - топ без бретелей, подчеркнувший линию декольте, кожаные брюки и наброшенное на плечи пальто. Глаза теледива прячет за солнечным очками.
"Я так сумую за перельотами. Мне осталось посетить всего лишь несколько стран и островов! Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай, Чили, Мексика, Аляска, Исландия. И еще где меня не было?" - поинтересовалась Леди Ле у поклонников, которые следят за перемещениями звезды.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Подписчики Леси стали перечислять экзотические и удаленные уголки Земли и задаривать ее комплиментами.
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Напомним, что ранее Леся Никитюк показала свой необычный праздничный лук на Пасху.