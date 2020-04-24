З екстремальним декольте і в шкірі: Леся Нікітюк спокусила фото в знаковому місці

Леся Нікітюк на карантині не залишається нічого іншого, як мріяти про далекі країни і подорожі, а також розглядати свої яскраві фото з різних куточків світу. Втім, у знаходженні вдома теледіва знайшла свої плюси – так, їй випала можливість два рази поспілкуватися з кумиром, музикантом і актором Джаредом Лето. Емоції били через край, і Леді Ле було складно підібрати слова, коли вона побачила по ту сторону екрану зірку світового масштабу. Леся розповіла, що колись відпочивала з кумиром в одному готелі, а зараз вона вирішила понастальгувати за подорожами та поділитися планами, а заодно подражнити ефектними фото з особистого альбому.

Леді Ле показала кадри, зроблені на тлі Ейфелевої вежі. Ведуча з келихом шампанського позує перед камерою в total black образі. На ній - топ без бретелей, який підкреслив лінію декольте, шкіряні штани і накинуте на плечі пальто. Очі теледіва ховає за сонячним окулярами.

"Я так сумую за перельотами. Мені залишилося відвідати всього лише кілька країн і островів! Бразилія, Аргентина, Парагвай, Уругвай, Чилі, Мексика, Аляска, Ісландія. І ще де мене не було?" - поцікавилася Леді Ле у шанувальників, які стежать за її переміщеннями.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники Лесі стали перераховувати екзотичні і віддалені куточки Землі і задаровувати її компліментами.

Як завжди прекрасна особистість. Шикарніше немає

Ай, Леся як завжди шикарна

Супер

Ви бомба

Яка Ви приголомшлива

Крута

Яка гарнюща

Леся, Ви класна

Чарівна

Красуня

Класно виглядаєш

Леся краща ведуча

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала свій незвичайний святковий лук на Великдень.