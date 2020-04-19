ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В маминых шкафах только такое: Леся Никитюк поразила "трендовым" луком на Пасху

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.04.2020 - 09:49
В маминых шкафах только такое: Леся Никитюк поразила "трендовым" луком на Пасху
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Теледива примерила весьма оригинальный наряд и повеселила поклонников

Леся Никитюк решила отправиться на самоизоляцию в свой родной Хмельницкий, где проводит ее с родными. Телеведущая призналась, что стала намного больше спать и готовить, но о фигуре тоже не забывает и каждый день занимается спортом, чтобы не набрать лишнего. Кроме того, юморная Леди Ле любит примерить стильный "карантинный" образ и повеселить своих поклонников.

Так, Леся задумалась, в чем же ей отпраздновать Пасху. Хорошенько порывшись по маминым шкафам, артистка составила эффектный и трендовый лук, который произвел фурор среди ее фолловеров в Instagram.

На фото Никитюк позирует в черной кофточке с бантиком, которая игриво оголяет часть живота, и велосипедках. Также она надела длинную дубленку с меховой опушкой на рукавах и воротнике и массивную меховую шапку. Всю эту красоту ведущая подчеркнула ярко-красной помадой на губах и серьезным выражением лица.

"І шо його одіть на Пасху? В маминих шкафах тільки таке. Так норм?" - прокомментировала снимок Леся.

В маминых шкафах только такое: Леся Никитюк поразила &quot;трендовым&quot; луком на Пасху

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Одной из первых на впечатляющий аутфит Никитюк отреагировала участница группы НеАнгелы Слава Каминская.

"Леся Ивановна, возьми меня с собой гулять", - попросила певица.

"а в тебе шапка з нутрії є?)" - ответила ей на это ведущая, на что Слава с грустью посетовала, что только из выдры.

Поклонников изрядно позабавил подобный лук звезды и они оставили ей много веселых комментариев.

  • Взагалі чудовий образ як на мене
  • Так сойдет!!!!!
  • Класно
  • Ой Леся,з тобою не скучно.
  • А шо по селах , щоб показатись і шуби одівають.
  • Да,отлично
  • Красотка
  • идеально
  • В самый раз)))
  • Батюшкі понравиться
  • Ого,ля яка шапка!
  • Таки да, императрица
  • Шапка вообще бестселер
  • Лесь тобі іде. Тікі якщо на базар сумку не забудь
  • Бусы ещё нужны. Их не хватает
  • Викопана доярка з хацапетовки

В маминых шкафах только такое: Леся Никитюк поразила &quot;трендовым&quot; луком на Пасху

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк в коротких шортах засветила ягодицы и рассекретила "карантинные" планы в эфире со Светланой Лободой.

Не ищите отмазки: Леся Никитюк рассказала о своих привычках на карантине Леся Никитюк в одном одеяле "собралась" на Каннский кинофестиваль
Новости Украины Леся Никитюкобраз
Styler
On Top