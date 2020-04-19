В маминых шкафах только такое: Леся Никитюк поразила "трендовым" луком на Пасху

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Теледива примерила весьма оригинальный наряд и повеселила поклонников

Леся Никитюк решила отправиться на самоизоляцию в свой родной Хмельницкий, где проводит ее с родными. Телеведущая призналась, что стала намного больше спать и готовить, но о фигуре тоже не забывает и каждый день занимается спортом, чтобы не набрать лишнего. Кроме того, юморная Леди Ле любит примерить стильный "карантинный" образ и повеселить своих поклонников.

Так, Леся задумалась, в чем же ей отпраздновать Пасху. Хорошенько порывшись по маминым шкафам, артистка составила эффектный и трендовый лук, который произвел фурор среди ее фолловеров в Instagram.

На фото Никитюк позирует в черной кофточке с бантиком, которая игриво оголяет часть живота, и велосипедках. Также она надела длинную дубленку с меховой опушкой на рукавах и воротнике и массивную меховую шапку. Всю эту красоту ведущая подчеркнула ярко-красной помадой на губах и серьезным выражением лица.

"І шо його одіть на Пасху? В маминих шкафах тільки таке. Так норм?" - прокомментировала снимок Леся.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Одной из первых на впечатляющий аутфит Никитюк отреагировала участница группы НеАнгелы Слава Каминская.

"Леся Ивановна, возьми меня с собой гулять", - попросила певица.

"а в тебе шапка з нутрії є?)" - ответила ей на это ведущая, на что Слава с грустью посетовала, что только из выдры.

Поклонников изрядно позабавил подобный лук звезды и они оставили ей много веселых комментариев.

Взагалі чудовий образ як на мене

Так сойдет!!!!!

Класно

Ой Леся,з тобою не скучно.

А шо по селах , щоб показатись і шуби одівають.

Да,отлично

Красотка

идеально

В самый раз)))

Батюшкі понравиться

Ого,ля яка шапка!

Таки да, императрица

Шапка вообще бестселер

Лесь тобі іде. Тікі якщо на базар сумку не забудь

Бусы ещё нужны. Их не хватает

Викопана доярка з хацапетовки

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк в коротких шортах засветила ягодицы и рассекретила "карантинные" планы в эфире со Светланой Лободой.