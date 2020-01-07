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В экстра-мини и с серьгой в носу: Каменских в объятиях Потапа удивила новым имиджем

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.01.2020 - 10:56
В экстра-мини и с серьгой в носу: Каменских в объятиях Потапа удивила новым имиджем
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Артисты поздравили поклонников с Рождеством

Потап и Настя Каменских наслаждаются райским отдыхом в Мексике. Пара выбрала для зимнего отпуска Канкун, где уже не раз бывала – это направление явно артистам по душе. Тем более певица активно покоряет литноамериканский рынок и в прошлом году устроила промо-тур по Мексике, совместив отдых и работу. Рождество артисты встретили не возле елки, а среди пальм и экзотических растений на берегу окена. Потап опубликовал в Instagram фото в обнимку с любимой женой и поздравил поклонников со светлым праздником.

Кстати, Настя решила сменить имидж и добавить новые элементы в свой привычный образ. Поклонники заметили кольцо-сережку в носу у певицы. Она облачилась в ультракороткое платье мини цвета хаки, а талию подчеркнула поясом. Потап выбрал классическую белую футболку, удобные и стильные серые шорты и красную бейсболку.

"З Різдвом! С Рождеством! Feliz Navidad! Merry Christmas", - написал он поздравление на разных языках.

В экстра-мини и с серьгой в носу: Каменских в объятиях Потапа удивила новым имиджем

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Поклонники стали поздравлять пару в ответ, а также делать комплименты влюбленным и отдельно – дерзкому и эффектному образу Насти.

  • Настюша, такая красивая!
  • Настенька кайфовая
  • Завидная парочка
  • Красива пара... С праздником вас
  • Красивые
  • Классные
  • Вы супер пара
  • Які ви класнючі. Ви самі найкращі!
  • Вы крутые

Скриншот комментариев

Певица решила дать поклонникам возможность изучить свой лук в деталях. Она показала в "сториз" коллаж из черно-белых фото, на котором можно увидеть ее серьги с крестами и чокер на шее.

В экстра-мини и с серьгой в носу: Каменских в объятиях Потапа удивила новым имиджем

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменских похвасталась чувственным фотосетом в халате с прозрачными вставками и подразнила поклонников пикантными фото.

Веселились и танцевали: Настя Каменских показала красочные фото с корпоратива В татуировках и латексном комбинезоне: Настя Каменских ошеломила эпатажным образом
Новости Украины Настя КаменскихПотап
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