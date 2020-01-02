Рядом с Потапом: Каменских стала тренером юбилейного сезона шоу Голос країни-10

Настя Каменских (фото: 1+1)

10-й сезон проекта стартует 19 января

В новогоднюю ночь стало известно, что к тренерскому составу главного вокального шоу Голос країни-10 присоединилась NK (Настя Каменских). Артистка, которая своим голосом покорила не только Украины, но и Латинскую Америку, и стала первой украинской певицей, чьи треки звучат на радио США, Канады и Мексики, будет сидеть в двойном кресле вместе со своим мужем – шоуменом и продюсером ПТП (Алексей Потапенко). Пара будет вместе бороться за победу в ожесточенной битве юбилейного десятого сезона шоу.

Потап и Настя Каменских в судейских креслах шоу Голос країни (фото: 1+1)

Хотя к команде тренеров Голос країни певица присоединилась впервые, она имеет серьезный тренерский опыт, который непременно поможет команде добиться успеха.

«Самое главное, что я всегда пытаюсь донести каждому участнику: важна не столько победа в проекте, сколько победа над собой, возможность реализоваться как артист и раскрыть свой талант. И это моя первоочередная цель. Уверена, что мой творческий опыт на украинском рынке и за океаном замотивирует участников. И я буду делиться знаниями с нашей командой. Мы уже приступили к работе, и участники - невероятно талантливые. Уверяю, наша команда - уже победители, ведь они не побоялись попробовать свои силы в проекте, и я знаю, что они достигнут своей цели », - говорит артистка.

Главный продюсер шоу Голос країни-10 и руководитель управления производства крупных развлекательных шоу Владимир Завадюк в свою очередь отметил, что юбилейный сезон будет полон приятных сюрпризов и неожиданностей: «Это будет самый яркий и самый страстный сезон за всю историю шоу. Купидонов на нашей площадке стало больше. Впервые среди тренеров в двойном кресле будет семейная пара - ПТП и NK. Сначала у них была громкая свадьба года, а теперь вся страна будет следить за тем, как они вместе будут бороться за победу в Голосе страны-10. В новом сезоне мы станем свидетелями противостояния двух пар: семейной - ПТП и NK, и полной неопределенности и тайн - Тины Кароль и Дана Балана. С появлением Насти в шоу, Потап раскрылся с другой стороны. Между ними какая-то сверхъестественная связь, они дополняют друг друга, вместе принимают решения, поэтому и смогли собрать достаточно сильную команду. Помогут ли тренерам чувства победить, узнаем совсем скоро».

Командра тренеров 10-го сезона Голос країни

Отныне команда тренеров в полном составе готова бороться за победу в главной битве эпохи. Напомним, в судейских креслах зрители телеканала «1+1» увидят Тину Кароль, которая дважды одерживала победу над соперниками в шоу; Дана Балана, который присоединился к команде «Голоса страны» в прошлом сезоне, и несмотря на то, что был новичком, смог одержать победу; MONATIK, который уже в третий раз станет тренером вокального шоу и не теряет надежды получить первенство в юбилейном сезоне и впервые за всю историю взрослого Голоса страны в двойном кресле за победу будут соревноваться сразу два тренера ПТП и NK.

Кто сможет привести своих подопечных к победе в главном сражении эпохи - юбилейного сезона Голос країни-10 узнаем в скором времени.