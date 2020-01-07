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В екстра-міні і з сережкою в носі: Каменських в обіймах Потапа здивувала новим іміджем

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.01.2020 - 10:56
В екстра-міні і з сережкою в носі: Каменських в обіймах Потапа здивувала новим іміджем
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Артисти привітали шанувальників з Різдвом

Потап і Настя Каменських насолоджуються райським відпочинком в Мексиці. Пара обрала для зимової відпустки Канкун, де вже не раз бувала – цей напрямок явно артистам по душі. Тим більше співачка активно підкорює литноамериканский ринок і в минулому році влаштувала промо-тур по Мексиці, поєднавши відпочинок і роботу. Різдво артисти зустріли не біля ялинки, а серед пальм та екзотичних рослин на березі океану. Потап опублікував в Instagram фото в обнімку з коханою дружиною і привітав прихильників із світлим святом.

До речі, Настя вирішила змінити імідж і додати нові елементи у свій звичний образ. Шанувальники помітили кільце-сережку в носі у співачки. Вона вбралася в ультракоротку міні сукню кольору хакі, а талію підкреслила поясом. Потап обрав класичну білу футболку, зручні та стильні сірі шорти і червону бейсболку.

"З Різдвом! З Різдвом! Feliz Navidad! Merry Christmas", - написав він привітання на різних мовах.

В екстра-міні і з сережкою в носі: Каменських в обіймах Потапа здивувала новим іміджем

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Шанувальники почали вітати пару у відповідь, а також робити компліменти закоханим і окремо – зухвалому і ефектного образу Насті.

  • Настюша, така красива!
  • Настуня кайфова
  • Завидна парочка
  • Красива пара... Зі святом вас
  • Красиві
  • Класні
  • Ви супер пара
  • Які ви класнючі. Ви самі найкращі!
  • Ви круті

Скріншот коментарів

Співачка вирішила дати шанувальникам можливість вивчити свій лук в деталях. Вона показала в "сторіз" колаж з чорно-білих фото, на якому можна побачити її сережки з хрестами і чокер на шиї.

В екстра-міні і з сережкою в носі: Каменських в обіймах Потапа здивувала новим іміджем

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських похвалилася чуттєвим фотосетом в халаті з прозорими вставками і розбурхала шанувальників пікантними фото.

Веселилися і танцювали: Настя Каменських показала барвисті фото з корпоративу В татуюваннях і латексному комбінезоні: Настя Каменських приголомшила епатажним образомом
Новини України Настя КаменськихПотап
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