В екстра-міні і з сережкою в носі: Каменських в обіймах Потапа здивувала новим іміджем

Артисти привітали шанувальників з Різдвом
Потап і Настя Каменських насолоджуються райським відпочинком в Мексиці. Пара обрала для зимової відпустки Канкун, де вже не раз бувала – цей напрямок явно артистам по душі. Тим більше співачка активно підкорює литноамериканский ринок і в минулому році влаштувала промо-тур по Мексиці, поєднавши відпочинок і роботу. Різдво артисти зустріли не біля ялинки, а серед пальм та екзотичних рослин на березі океану. Потап опублікував в Instagram фото в обнімку з коханою дружиною і привітав прихильників із світлим святом.
До речі, Настя вирішила змінити імідж і додати нові елементи у свій звичний образ. Шанувальники помітили кільце-сережку в носі у співачки. Вона вбралася в ультракоротку міні сукню кольору хакі, а талію підкреслила поясом. Потап обрав класичну білу футболку, зручні та стильні сірі шорти і червону бейсболку.
"З Різдвом! З Різдвом! Feliz Navidad! Merry Christmas", - написав він привітання на різних мовах.
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)
Шанувальники почали вітати пару у відповідь, а також робити компліменти закоханим і окремо – зухвалому і ефектного образу Насті.
Скріншот коментарів
Співачка вирішила дати шанувальникам можливість вивчити свій лук в деталях. Вона показала в "сторіз" колаж з чорно-білих фото, на якому можна побачити її сережки з хрестами і чокер на шиї.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Раніше Настя Каменських похвалилася чуттєвим фотосетом в халаті з прозорими вставками і розбурхала шанувальників пікантними фото.