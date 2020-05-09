Екатерина Кухар растрогала архивными фото с мамой и историей из детства

Екатерина Кухар на карантине стала чаще радовать поклонников семейными кадрами с мужем Александром Стояновым, а также их сыном Тимуром и доченькой Настей. Семейство отправилось на самоизоляцию в загородном доме и с удовольствием делятся своими "хрониками карантина" - прима-балерина и премьер Национальной оперы Украины не забывают о спорте и физической форме, и детей приобщают. Так, пятилетняя Настя уже может похвастаться роскошным поперечным шпагатом!

А вот своих родителей Кухар особо не показывала - но решила сделать исключение в честь Дня матери, которые отмечается в мире 10 мая. Екатерина поделилась архивными фото с любимой мамой, которая вложила в нее много сил, терпения и любви.

На некоторых кадрах будущая звезда балета еще милый младенец на руках у мамы.

Фото: Екатерина Кухар с мамой (пресс-служба)

А на другом они с ней запечатлены на море, при этом Катя держит в руках большого надувного зайца. Стоит отметить стройную фигуру ее мамы - хорошие достались гены!

Фото: Екатерина Кухар с мамой (пресс-служба)

Также Кухар рассказала интересные детали и истории из своего детства. Она отметила, что мама редко ее ругала, но любила повоспитывать.

"Моя мама практически никогда меня не наказывала, она у меня музыкант, в юности работала воспитателем, у нее очень тонкая и ранимая душевная организация. Но зато она могла часами проводить со мной воспитательные беседы. Помню, как я любила примерять ее вещи, иногда портила помады, а однажды, даже потеряла ее свадебные сережки с камнями миньонами – они переливались всеми цветами радуги, я всегда на них смотрела с восхищением. В 13 лет мне удалось маму уговорить дать мне их в пионерский лагерь, на море… Я дала свои сережки одеть подруге, она в них купалась и случайно одну из них потеряла", - поделилась артистка.

Фото: Екатерина Кухар с мамой (пресс-служба)

Уже в раннем возрасте она показывала свой бунтарский характер - к примеру, не обошлось без побега.

"С той же подругой через несколько лет я умудрилась сбежать из пионерского лагеря. Причина банальна, мы не хотели есть невкусную еду, которой нас кормили в столовой, деньги закончились, мобильных тогда не было, поэтому мы собрали вещи, выбросили сумки через окна и сбежали. Подруга помнила, что у нее недалеко от пионерского лагеря живет тетя, мы к этой тете и нагрянули в гости, которая нас и приютила. По поводу сережек мама практически мне не сказала ни слова, для нее всегда в приоритете человеческие отношение, нежели материальные блага. А вот за побег, я прослушала длинную мораль. Очень благодарна своей маме за ее терпение, за ее время, которое она вкладывала в мое развитие, за доброе сердце и любовь", - призналась прима-балерина.

Напомним, ранее Екатерина Кухар раскрыла свой рацион питания на карантине, который позволяет ей не поправляться.