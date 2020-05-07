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Черный ангел: Екатерина Кухар подчеркнула идеальные формы облегающим деловым нарядом

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.05.2020 - 12:51
Черный ангел: Екатерина Кухар подчеркнула идеальные формы облегающим деловым нарядом
Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники Кухар восхитились ее изяществом на новом фото

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар остается с мужем и детьми на домашней самоизоляции в период карантина. При этом Кухар и Александр Стоянов с удовольствием делятся с поклонниками “хрониками карантина”. Звездная пара буквально каждый день публикует на своих инстаграм-страничках различные фото и видео. К примеру, на днях Стоянов показал общий кадр с супругой и детьми. На снимке дочь пары, 5-летняя Настя уже повторяет за мамой и садится практически в идеальный поперечный шпагат! Однако вместе с домашними фото Кухар также делится прошлыми глянцевыми съемками.

На новых фото прима-балерина предстает в образе деловой стильной леди. На черно-белых фото Кухар позирует в машине. При этом для съемки артистка выбрала удачный комплект. На Екатерине - облегающие черные брюки, которые подчеркивают ее изысканные формы. В глаза бросаются элегантные полупрозрачные лодочки на высокой шпильке.

Черный ангел: Екатерина Кухар подчеркнула идеальные формы облегающим деловым нарядом

Черный ангел: Екатерина Кухар подчеркнула идеальные формы облегающим деловым нарядом

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Свой новый пост Екатерина сопроводила загадочной подписью: “Не надо слушать шум мира, надо слушать тишину души”.

Поклонники Екатерины также поспешили прокомментировать ее новое фото-послание:

  • “Уже полтора месяца карантина слушаю тишину души. А душе хочется послушать шум мира”
  • “Моя, Любовь, Вы, моя Богиня, Екатерина, Вы пример Женственности”
  • “Мега стильные и красивые фото. Просто мастерски исполнены и моделью и мастером кадра”
  • “Вау!!! Это фото "Чёрного" АНГЕЛА!!!! Это просто нереально красиво!!! Завораживающе”
  • “Фантастично гарно і мудро!”
  • “Дуже стильна і неймовірна! Дуже дуже!”
  • “В этом фото идеально все”
  • “Просто бомба! Катюша, Вы богиня”

Черный ангел: Екатерина Кухар подчеркнула идеальные формы облегающим деловым нарядом

Скриншот комментариев: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, ранее Екатерина Кухар раскрыла свой рацион питания на карантине.

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