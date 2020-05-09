Катерина Кухар зворушила архівними фото з мамою та історією з дитинства

Катерина Кухар на карантині стала частіше радувати шанувальників сімейними кадрами з чоловіком Олександром Стояновим, а також їх сином Тимуром і донечкою Настею. Сімейство вирушило на самоізоляцію в заміському будинку і з задоволенням діляться своїми "хроніками карантину" - прима-балерина і прем'єр Національної опери України не забувають про спорт і фізичну форму, і долучають дітей. Так, п'ятирічна Настя вже може похвалитися розкішним поперечним шпагатом!

А от своїх батьків Кухар особливо не показувала - але вирішила зробити виключення в честь Дня матері, що відзначається у світі 10 травня. Катерина поділилася архівними фото з коханою мамою, яка вклала в неї багато сил, терпіння і любові.

На деяких кадрах майбутня зірка балету ще мила дитина на руках у мами.

Фото: Катерина Кухар з мамою (прес-служба)

А на іншому вони з нею відображені на морі, при цьому Катя тримає в руках великого надувного зайця. Варто відзначити струнку фігуру її мами - добрі дісталися гени!

Фото: Катерина Кухар з мамою (прес-служба)

Також Кухар розповіла цікаві деталі та історії зі свого дитинства. Вона зазначила, що мама рідко її сварила, але любила повиховувати.

"Моя мама практично ніколи мене не карала, вона у мене музикант, в юності працювала вихователем, у неї дуже тонка і ранима душевна організація. Але зате вона могла годинами проводити зі мною виховні бесіди. Пам'ятаю, як я любила приміряти її речі, іноді псувала помади, а одного разу, навіть втратила її весільні сережки з камінням миньонами – вони переливалися всіма кольорами веселки, я завжди на них дивилася із захопленням. У 13 років мені вдалося умовити маму дати мені їх в піонерський табір, на море... Я дала свої сережки одягнути подрузі, вона в них купалася і випадково одну з них втратила", - поділилася артистка.

Фото: Катерина Кухар з мамою (прес-служба)

Вже в ранньому віці вона показувала свій бунтарський характер - наприклад, не обійшлося без втечі.

"З тією ж подругою через кілька років я примудрилася втекти з піонерського табору. Причина банальна, ми не хотіли їсти несмачну їжу, якою нас годували в шкільній їдальні, гроші закінчилися, мобільних тоді не було, тому ми зібрали речі, викинули сумки через вікна і втекли. Подруга пам'ятала, що у неї недалеко від піонерського табору живе тітка, ми до цієї тітки і нагрянули в гості, яка нас і прихистила. З приводу сережок мама практично мені не сказала ні слова, для неї завжди в пріоритеті людські відношення, ніж матеріальні блага. А ось за втечу, я прослухала довгу мораль. Дуже вдячна своїй мамі за її терпіння, за час, який вона вкладала в мій розвиток, за добре серце і любов", - зізналася прима-балерина.

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар розкрила свій раціон харчування на карантині, який дозволяє їй не поправлятися.