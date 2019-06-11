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Катерина Кухар зачарувала мережу рідкісним фото дочки

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.06.2019 - 12:11
Катерина Кухар зачарувала мережу рідкісним фото дочки
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина поділилася милим фото чоловіка з малятком

Українська прима-балерина Катерина Кухар нерідко ділиться знімками своєї старшої дитини, сина Тимура, однак практично ніколи не показує доньку. Днями це все ж сталося - танцівниця зворушливо привітала з днем народження коханого чоловіка, Олександра Стоянова, і поділилася рідкісним знімком тата з донькою.

Відзначимо, що 10 червня Олександру виповнилося 32 роки. У своїх Instagram-stories балерина опублікувала миле пляжне фото, на якому чоловік тримає підрослу дівчинку на плечах.

"З Днем народження! Найкращий тато..." - зворушливо підписала кадр Кухар.

Катерина Кухар зачарувала мережу рідкісним фото дочки

Фото: Катерина Кухар показала фото чоловіка з донькою (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Раніше в інтерв'ю Катерина розповідала, що 4-річна Настя — справжня "татова донька", в'є з нього мотузки, навчається командувати і навіть ревнує до мами. Олександр заради своєї маленької принцеси і правда готовий на все. Так і Тимур, старший брат, з перших хвилин знайомства був зачарований сестричкою.

Артистка також похвалилася, який у неї спритний і крутий чоловік. Вона виклала фото Стоянова в камуфляжі і навушниках, явно зроблене в тирі.

"Мій, молодий Сталлоне... Happy birthday my SHARPSHOOTER!!!" - написала співачка.

Катерина Кухар зачарувала мережу рідкісним фото дочки

Фото: Катерина Кухар привітала чоловіка з днем народження (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Підписники балерини поспішили приєднатися до привітань.

  • "З Днем Народження! Імениннику здоров'я і благополуччя вашій родині!"
  • "З іменинником"
  • "Стрибки Олександра Сталлоне і не снилися! З днем народження чудового танцівника і добру людину!"
  • "Вітаємо вашого Сталлоне!"
  • "Катюша, вітаємо вашу родину з іменинником,нехай фортуна удачі не покидає його ніколи!!!!!"
  • "З днем народження! Міцного здоров'я,сил і сімейного благополуччя!"
  • "Обожнюю вас обох талановитих людей！Олександру здоров'я, успіхів, натхнення, а всій вашій родині благополуччя!"

Катерина Кухар зачарувала мережу рідкісним фото дочкиКатерина Кухар зачарувала мережу рідкісним фото дочки

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Катерина Кухар зачарувала мережу рідкісним фото дочкиФото: Катерина Кухар з сином (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, Катерина Кухар зачарувала витонченою фігурою на відпочинку в Греції.

Раніше зваблива Катерина Кухар влаштувала гарячі танці з Монатиком.

Також Катерина Кухар показала підрослого сина Тимура - хлопчикові виповнилося 10 років.

"Моє сонце, моє щастя": Ані Лорак зворушливо привітала дочку з днем народження Сама грація: Катерина Кухар зачарувала витонченою фігурою на відпочинку
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