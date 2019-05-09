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Сама грация: Екатерина Кухар очаровала изящной фигурой на отдыхе

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.05.2019 - 18:24
Сама грация: Екатерина Кухар очаровала изящной фигурой на отдыхе
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина с супругом отдыхает в Греции

Прима-балерина Национальной оперы Украины, актриса и судья проекта Танцы со звездами Екатерина Кухар регулярно делится с поклонниками новостями из своей жизни, а также фотографиями с репетиций, выступлений и путешествий. Сейчас танцовщица вместе с супругом и коллегой Александром Стояновым отправилась на заслуженный отдых в солнечную Грецию и показала эффектное фото на своей странице в Instagram.

На снимке 37-летняя Кухар запечатлена на фоне морского заката, позируя в темно-зеленом халатике и уютных тапочках вместо пуантов. При этом она приняла красивую балетную позу, а ее распущенные волосы слегка развеваются на ветру. 

В подписи к публикации артистка рассказала, что осталась в восторге от их отеля, а вот погода в Греции не очень порадовала.

Сама грация: Екатерина Кухар очаровала изящной фигурой на отдыхе

Фото: Екатерина Кухар в Греции (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Большое спасибо гостинице за радушный и тёплый прием, за безукоризненное ненавязчивое обслуживание 24 часа в сутки, вышколенный персонал. Это был не только luxury отдых, но и незабываемый гастрономический тур. Все рестораны гостиничного комплекса запросто могли бы претендовать на звезды Мишлен. Изысканность интерьера и приятный аромат, сопровождающий тебя абсолютно везде (что для меня очень важно). С погодой нам конечно не очень повезло(( Было слишком ветрено и прохладно, но....)) я упорно боролась с ветром, мысленно разгоняя тучи, пытаясь получить хоть немного витамина D! Так как гостиница новая и только открылась, и мы попали в период межсезонья, людей в гостинице практически не было, что не могло не радовать, и создавалось впечатление, что "вокруг тебя весь мир кружит!" - поделилась впечатлениями Екатерина.

Фолловеры балерины наперебой восхищаются ее точеной фигурой и грациозностью, которую она демонстрирует буквально на каждом фото.

  • "Очаровательна и легка, как всегда"
  • "Божественно красива!"
  • "Сама грация"
  • "Красавица"
  • "Очень рада за Вас, Катя"
  • "Катерина, как хорошо, что Вы отдохнули в таком тихом и комфортном месте!"
  • "Божественная Красота!!!"
  • "Красивая, милая, прекрасная"

Напомним, обворожительная балерина Екатерина Кухар взбудоражила сеть постельным фото из Греции.

Ранее обольстительная Екатерина Кухар устроила горячие танцы с Монатиком.

Мы также писали, что Екатерина Кухар очаровала образом в длинном летящем, невесомом платье.

Надя Дорофеева в купальнике взволновала сеть сексуальными изгибами Обворожительная Екатерина Кухар взбудоражила сеть постельным фото из Греции
Новости Украины отдыхЕкатерина Кухарбалерина
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