"Буду кайфовать": Каменских с экстремальным декольте зарядила новогодней мотивацией

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица рассказала, что планирует делать в новом году

Настя Каменских встретила 2020 год без любимого мужа Потапа – вместе с группой MOZGI он улетел в Египет. Кстати, о своих планах провести праздник на работе рэпер рассказал еще раньше – тогда он сообщил, что ведет переговоры о выступлении за рубежом. Настя не упустила возможности поздравить поклонников с Новым Годом и оставить для них самые теплые и мотивирующие пожелания.

В Instagram артистка опубликовала фото в эффектном наряде. Кстати, фото было сделанно еще в 2017 году для специального рождественского музыкального проекта Xmas with NK. Она позирует в блестящей бронзовой юбке в пол и белоснежной блузке с внушительным декольте до талии и прозрачной вставкой.

"Happy New Year! Поздравляю всех с Новым Годом! 2019 был очень насыщенным, крутым и поистине незабываемым! Я желаю вам мечтать! Помните, что мечты сбываются, если быть настойчивым и упорно идти к поставленной цели. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь. Будьте счастливы и никогда не бойтесь трудностей! Пусть в новом 2020 году реализуются все ваши планы! Пусть в жизни будет огромное количество любви, теплоты и добра. Пусть все перемены будут к лучшему и служат вам лишь вдохновением. Впереди еще больше достижений, добра и любви! А теперь расскажите, вы уже написали ваши NewYear resolutions? Один из моих: я буду продолжать кайфовать от жизни каждую минуту и загадываю, чтобы каждый из вас был счастлив!" - призналась певица.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Насти забросали ее поздравлениями и пожеланиями, а также оценили образ артистки.

Красотка

Неймовірна

Красотка, шик

Як завжди ви шикарні

Королева

И вас. Вашу семью поздравляем, вы крутыш

Шикарная, во всем, всегда! С Наступившим 2020 Вас!

Скриншот комментариев

Напомним, что Настя Каменских поделилась подборкой самых ярких образов 2019.