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Покорять новые вершины: Каменских в пикантном мини поделилась планами на 2020 год

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.01.2020 - 11:51
Покорять новые вершины: Каменских в пикантном мини поделилась планами на 2020 год
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица похвасталась своим эффектным новогодним образом

Настя Каменских встретила Новый год 2020 без любимого мужа - Потапу пришлось улететь в Египет по работе. Однако певица не стала сильно расстраиваться, ведь они с супругом еще обязательно отпразднуют вместе! Кстати, в новогоднюю ночь стало известно, что артистка присоединилась к тренерскому составу главного вокального шоу Голос країни-10, где будет сидеть в двойном кресле вместе с Потапом.

А пока Настя показала свой эффектный праздничный образ, а заодно поделилась в Instagram планами на наступивший год. На фото звезда позирует в бархатном мини-платье темно-бордового цвета с пикантным декольте и одним оголенным плечом. Сережки-висюльки, красивая укладка и яркий макияж дополняют элегантный лук артистки.

"Ну что? Как вы встретили #2020? Я - с планами на невероятно крутой, динамичный и успешный год. Давайте мы с вами будем расширять горизонты, покорять новые вершины и проживать каждый день так, чтобы гордится каждой минутой своей жизни. Согласны?" - прокомментировала снимок Каменских.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники певицы засыпали ее комплиментами и душевными пожеланиями на Новый год.

  • С новым годооооом!!!!
  • Даааааа!!!! Только так!!!!
  • Самая самая
  • С Новым годом ! Желаю вам счастья здоровья и благополучия
  • Красавица
  • Шикарная
  • С Новым годом. Настенька горжусь вами вы умничка. Успехов вам покорения новых творческих вершин
  • Моя любимая красотка
  • Богиня
  • Ты прекрасная как всегда. Люблю тебя
  • Настя, ты суперская...Согласна с тобой. В этом чудесном году будет всё отлично и превосходно... нужно любить жизнь и любить жить
  • Ви така чудова, гордість країни. Бажаю Вам в новому році всього, що не можна купити за гроші

Покорять новые вершины: Каменских в пикантном мини поделилась планами на 2020 год

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, что Настя Каменских поделилась подборкой самых ярких образов 2019, которые она продемонстрировала на шоу Х-фактор 10.

Рядом с Потапом: Каменских стала тренером юбилейного сезона шоу Голос країни-10 "Буду кайфовать": Каменских с экстремальным декольте зарядила новогодней мотивацией
Новости Украины Настя Каменскихобраз
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