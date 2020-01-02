Покорять новые вершины: Каменских в пикантном мини поделилась планами на 2020 год

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица похвасталась своим эффектным новогодним образом

Настя Каменских встретила Новый год 2020 без любимого мужа - Потапу пришлось улететь в Египет по работе. Однако певица не стала сильно расстраиваться, ведь они с супругом еще обязательно отпразднуют вместе! Кстати, в новогоднюю ночь стало известно, что артистка присоединилась к тренерскому составу главного вокального шоу Голос країни-10, где будет сидеть в двойном кресле вместе с Потапом.

А пока Настя показала свой эффектный праздничный образ, а заодно поделилась в Instagram планами на наступивший год. На фото звезда позирует в бархатном мини-платье темно-бордового цвета с пикантным декольте и одним оголенным плечом. Сережки-висюльки, красивая укладка и яркий макияж дополняют элегантный лук артистки.

"Ну что? Как вы встретили #2020? Я - с планами на невероятно крутой, динамичный и успешный год. Давайте мы с вами будем расширять горизонты, покорять новые вершины и проживать каждый день так, чтобы гордится каждой минутой своей жизни. Согласны?" - прокомментировала снимок Каменских.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники певицы засыпали ее комплиментами и душевными пожеланиями на Новый год.

С новым годооооом!!!!

Даааааа!!!! Только так!!!!

Самая самая

С Новым годом ! Желаю вам счастья здоровья и благополучия

Красавица

Шикарная

С Новым годом. Настенька горжусь вами вы умничка. Успехов вам покорения новых творческих вершин

Моя любимая красотка

Богиня

Ты прекрасная как всегда. Люблю тебя

Настя, ты суперская...Согласна с тобой. В этом чудесном году будет всё отлично и превосходно... нужно любить жизнь и любить жить

Ви така чудова, гордість країни. Бажаю Вам в новому році всього, що не можна купити за гроші

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, что Настя Каменских поделилась подборкой самых ярких образов 2019, которые она продемонстрировала на шоу Х-фактор 10.