Ефектна Каменських в шкіряному міні заворожила мексиканською романтикою з Потапом

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Пара відправилася на відпочинок в Канкун

Потап і Настя Каменських скористалися затишшям після новорічних свят і вирішили відправитися на канікули. Пара полетіла в Мексику. До речі, цей напрямок явно подобається закоханим, адже в екзотичну країну вони їдуть не в перший раз. Крім того, артисти зазвичай поєднують приємне з корисним, роботу і відпочинок, адже співачка активно і успішно підкорює латиноамериканські країни. Настя вирішила не втрачати часу і закидала Instagram фото в ефектному образі.

Так, вона вибрала строкату накидку з довгою бахромою на спині, шкіряну мні спідницю і доповнила свій гарячий мексиканський лук оригінальною прикрасою з масивним кулоном-брошкою. У волосся артистка вплела величезну живу квітку, а макіяж зробила з акцентом на губи, нафарбовані кармінново-червоним блиском.

Співачка повідомила, що знаходиться в Канкуні, а також залишила підпис на іспанській мові. "Люблю це місце", - написала вона.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Не втрималася Настя і від спільного фото з коханим чоловіком Потапом. Шанувальники зазначили, що репер стає все схожий на голлівудського актора Брюса Вілліса, а деякі порівняли його з Доном Карлеоне, адже продюсер позував в сорочці і капелюсі.

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Барон Потапион та Анастейша испаньсьоста

Дуже дуже класні

Дуже красива пара

Потапчик красава. Настя супер стар

Файні

Потап на Брюса Вілліса схожий

Біля такої чарівної жінки і Потап помолодшав

Яка гарна

Боні і Клайд! Хоча Потап все більше стає схожим на Брюса Вілліса

Дон Пэдро і Хуаніта

Кращі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Настя Каменських замотивировала надихаючим планом на рік і розповіла, чим хоче зайнятися найближчим часом.