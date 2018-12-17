"Что мы вытворяли": Полякова поделилась интимными подробностями с DZIDZIO (видео)

Оля Полякова и DZIDZIO на съемках комедии "Свингеры" (видео: YouTube "Сетская Жизнь")

Украинская поп-звезда Оля Полякова и певец DZIDZIO (Михаил Фома) показали программе "Светская жизнь" пикантные моменты со съемочной площадки второй части украинской комедии "Свингеры" и поделились своими впечатлениями от тантрического секса, который они практиковали в кадре. Об этом артисты рассказали в "Светской жизни".

По сюжету фильма, DZIDZIO исполняет роль гуру интимных практик и обучает героиню Оли Поляковой тонкостям тантрического секса. Как признался певец, для него откровенные сцены превратились в смелый эксперимент.

"Я верю во все, что происходит, вижу, Оля тоже. Мы по сути переспали тантрично сегодня", - отметил музыкант.

Оля Полякова, сыгравшая в первой части "Свингеров", отреагировала на пикантные сцены спокойно и сдержанно.

"А что мы вытворяли? Это же кинокомедия. Мы были в одежде. И у него даже не было эрекции", - разоткровенничалась исполнительница.

Оля Полякова и DZIDZIO на площадке "Свингеров" (кадр из видео: youtube.com/Світське життя)

Ранее Оля Полякова поделилась своей главной целью на 2019 год и рассказала о достижениях в уходящем году.

Также Полякова вызвала жаркие споры в сети после публикации фото в облегающем леопардовом платье, спровоцировав слухи о беременности.

Как мы писали, Даша Астафьева рассказала о поцелуе с Олей Поляковой во время сьемок второй части украинской комедии "Свингеры".

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