DZIDZIO стал Купидоном в новом клипе на песню "Моя Любов"

Видео: DZIDZIO - Моя ЛЮБОВ (youtube.com/DZIDZIO)

DZIDZIO презентовал новый клип на песню "Моя любов", которая стала саундтреком к романтической комедии "DZIDZIO перший раз". Видео появилось на YouTube-канале музыканта.

"В песню и клип по имени "Моя любовь" я вложил большие чувства. Откройте свое сердце и только с искренними намерениями в нем заживет любовь. Эта песня для людей, чтобы они за всеми проблемами и обидами, которые их окружают в жизни, вспомнили, что есть любовь". - говорит Михаил Хома.

В клипе Дзидзьо появляется в образе ангела, некоего бога Купидона с нимбом, крыльями, луком и золотыми стрелами.

Фото: кадр из клипа DZIDZIO "Моя Любов"

Он наблюдает с небес за историей любви двух людей и максимально помогает им открыться друг другу и наслаждаться любовью.

В ролике показаны лучшие романтические кадры из фильма. Кстати, главного героя в комедии также сыграл Михаил Хома. Картина вышла в прокат 25 октября.

Фото: кадр из клипа DZIDZIO "Моя Любов"

Поклонники остались в восторге от нового клипа любимой группы, о чем и сообщили в комментариях.

"Неймовірно крута пісня і не менш класний кліп", "Така класна піня і романтична, я своїй дівчині зробив пропозицію під час її прослуховування", "Так неймовірно ніжно, мурашки по шкірі", "Ой, до.мурашок.... як це гарно... дякую", "Дякуємо за таку ніжну пісню, за романтичний фільм, за вашу неперевершену творчість яка надихає", "Тут даже мужик от такого клипа и песни заплачет. Необычно красивая песня и клип. Ты лучший", - пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев (youtube.com/DZIDZIO)

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Видео: РБК-Украина