Дзідзьо поділився пікантними подробицями про стрічку з Олею Поляковою

Оля Полякова та Дзідзьо на зйомках комедії "Свінгери" (відео: YouTube "Сетская Життя")

Популярний український співак Дзідзьо (Михайло Хома), який нещодавно презентував свій фільм "Перший раз", зіграв роль розкутого секс-гуру в комедії "Свінгери 2". Артист розповів про свої враження від зйомок стрічки і зізнався, чому погодився на інтим з українською співачкою, Королевою ночі Олею Поляковою. Про це повідомляє "ТСН Гламур".

Хома зазначив, що дуже любить кіно, і його колеги передали, що режисер фільму "Свінгери" переглянув його роботу і хоче з ним познайомитися.

Кадр з фільму "Свінгери 2"

"Я по собі знаю, як це важко знімати кіно. Я не міг не погодитися на цю роль, тим більше, що ми друзі з Олею Поляковою", - сказав артист.

Дзідзьо додав, що дітям дивитися кінострічку суворо забороняється - у фільмі показані дуже відверті сцени.

Також співак додав, що інтимні моменти будуть не те, що пікантними, а він не знає таких слів, якими б міг це охарактеризувати.

Артист розповів, що буде продовжувати придумувати свої кінокартини і зніматися в запропонованих фільмах. Однак у нього є власні амбіції, які дозволяють Михайлу погоджуватися тільки на головні ролі - і в ліричних, і в драматичних, і у всіх інших картинах.

Кадр з фільму "Свінгери 2"

Як повідомлялося, раніше українська поп-зірка Оля Полякова і співак Дзідзьо показали пікантні моменти зі знімального майданчика другої частини української комедії "Свінгери" і поділилися своїми враженнями від тантричного сексу, який вони практикували в кадрі.

Нещодавно DZIDZIO презентував новий кліп на пісню "Моя любов", яка стала саундтреком до романтичної комедії "DZIDZIO перший раз".

Нагадаємо, відомий український співак, лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома 20 листопада відсвяткував свій день народження. Художник виповнилося 35 років.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна