"DZIDZIO Первый раз": Анна Добрыднева, Дядя Жора, Катя Осадчая и другие звезды на премьере

Фото: Коллаж РБК-Украина

Украинские артисты посетили показ романтической комедии в киевском кинотеатре

24 октября в столичном премьерном кинотеатре "Оскар" состоялась премьера украинской романтической комедии "DZIDZIO Первый раз", при участии съемочной группы фильма.

Первыми ленту сумели оценить Дзидзьо, Анна Тихомирова, Сергей Лыба, Катя Осадча, Юрий Горбунов, Меловин, Ольга Цибульская, Евгений Нищук, Николай Тищенко, Дмитрий Ступка.

Фото: звезды на премьере фильма "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия"

Также среди гостей были замечены Полина Логунова, Наталка Карпа, Артем Гагарин, Ирина Заря, Соломия Витвицкая, Анна Тринчер, Анна Добрыднева, Андрей Кише, Анна Мария, Lilu, Дядя Жора, Вячеслав Соломка и другие.

Фото: звезды на премьере фильма "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия"

О фильме:

Жизнь к каждому из нас может поворачиваться разными сторонами: иногда лицом, а иногда, так сказать, спиной, чтобы никакого позитива у тебе не было. Главное, что в жизни надо постоянно пробовать что-то новое. Оно так прекрасно, это ощущение новизны.

Даже у известных людей что-то бывает впервые. А вот в жизни мегапопулярного Dzidzio может буквально случиться всё, что угодно. Сейчас этот большой наивный ребёнок переживает не лучшие свои времена, ведь у него появилась одна маленькая проблема. И артист не может ни с кем ею делиться – ни с мамой, ни с лучшим другом. Dzidzio должен впервые в своей жизни с таким заданием справится в одиночку.

Напомним, мы писали о том, что DZIDZIO обиделся на государство.

Также артист впервые показал поклонникам свою маму.

Ранее экс-участник DZIDZIO рассказал, почему артисты стали меньше ездить на Донбасс. "Очень многие мои знакомые побывали у военных на Донбассе. Был всплеск поездок раньше, и мы с DZIDZIO были на "нулевке". К сожалению, люди уже привыкли к войне. К сожалению, они с ней уже смирились”, - вспоминает Назар Гук.

Видео:РБК-Украина