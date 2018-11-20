"Поздравляйте меня": DZIDZIO получил на свой юбилей забавный подарок

Фото: DZIDZIO (instagram.com/dzidzio)

Михаил Хома получил оригинальный подарок от команды проекта "Ранок з Україною"

Известный украинский певец, лидер группы DZIDZIO Михаил Хома, который недавно рассказал, обижали ли его в школе, сегодня, 20 ноября, празднует свой день рождения. Артисту исполнилось 35 лет, о чем он напомнил своим поклонникам в Instagram.

"У меня хорошее настроение, у меня 35-й День рождения! Поздравляйте меня", - написал именинник.

Скрин: instagram.com/dzidzio

Отметим, что Хома уже получил оригинальный подарок от команды проекта "Ранок з Україною".

Дело было так, артист посетил студию и рассказал, как будет праздновать свой день рождения, и ведущие передачи Светлана Катренко и Сергей Зенин подарили ему теплую шапку с яркой оранжевой бородой.

Фото: clutch.ua/wp-content

"Уже второй год подряд я встаю утром, чтобы меня поздравили с днем рождения на канале "Украина". В этом году я отмечаю, поэтому пришел пригласить всех - сегодня во Дворце Спорта я делаю огромный концерт. Там уже есть 8000 человек, но может быть и 9 . Поэтому тысячи человек я еще приглашаю. Будет просто Super-Puper шоу, которое я готовлю специально для вас ", - рассказал Хома журналистам.

На Facebook-странице DZIDZIO также пишется о дне рождения артиста:

"Сегодня День рождения нашего дорогого Дзидзи! И не просто так, у него настоящий юбилей! Что может быть лучше, чем отпраздновать его с вами, DZIDZIOFAMILY! Поздравляем его! Многая літа!", - говорится в сообщении.

Скрин: facebook.com/dzidzio

В комментариях поклонники DZIDZIO пишут в соцсети наилучшие пожелания по случаю юбилея артиста и желают ему оставаться таким позитивным:

"Многая лета! Многая лета! Многая лета! Многая... Сотвори Господь многая лита.Творчих успехов, новых идей и вдохновения";

"Поздравляем! Карьерного роста и незабываемых моментов в жизни";

"Поздравляем, здоровья тебе и позитива!";

"Дзидзьо поздравляю. Всего тебе самого класного.. Будь всегда на позитиве .. И побольше снимай такие крутые фильмы"...

Скрин: instagram.com/dzidzio

Напомним, ранее мы писали о том, что DZIDZIO высказался о выступлениях жены.

А также рассказывали о том, что DZIDZIO поддержал школьницу, которая стала жертвой буллинга в Харькове.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина