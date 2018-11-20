"Поздравляйте меня": DZIDZIO получил на свой юбилей забавный подарок

Михаил Хома получил оригинальный подарок от команды проекта "Ранок з Україною"
Известный украинский певец, лидер группы DZIDZIO Михаил Хома, который недавно рассказал, обижали ли его в школе, сегодня, 20 ноября, празднует свой день рождения. Артисту исполнилось 35 лет, о чем он напомнил своим поклонникам в Instagram.
"У меня хорошее настроение, у меня 35-й День рождения! Поздравляйте меня", - написал именинник.
Скрин: instagram.com/dzidzio
Отметим, что Хома уже получил оригинальный подарок от команды проекта "Ранок з Україною".
Дело было так, артист посетил студию и рассказал, как будет праздновать свой день рождения, и ведущие передачи Светлана Катренко и Сергей Зенин подарили ему теплую шапку с яркой оранжевой бородой.
Фото: clutch.ua/wp-content
"Уже второй год подряд я встаю утром, чтобы меня поздравили с днем рождения на канале "Украина". В этом году я отмечаю, поэтому пришел пригласить всех - сегодня во Дворце Спорта я делаю огромный концерт. Там уже есть 8000 человек, но может быть и 9 . Поэтому тысячи человек я еще приглашаю. Будет просто Super-Puper шоу, которое я готовлю специально для вас ", - рассказал Хома журналистам.
На Facebook-странице DZIDZIO также пишется о дне рождения артиста:
"Сегодня День рождения нашего дорогого Дзидзи! И не просто так, у него настоящий юбилей! Что может быть лучше, чем отпраздновать его с вами, DZIDZIOFAMILY! Поздравляем его! Многая літа!", - говорится в сообщении.
Скрин: facebook.com/dzidzio
В комментариях поклонники DZIDZIO пишут в соцсети наилучшие пожелания по случаю юбилея артиста и желают ему оставаться таким позитивным:
"Многая лета! Многая лета! Многая лета! Многая... Сотвори Господь многая лита.Творчих успехов, новых идей и вдохновения";
"Поздравляем! Карьерного роста и незабываемых моментов в жизни";
"Поздравляем, здоровья тебе и позитива!";
"Дзидзьо поздравляю. Всего тебе самого класного.. Будь всегда на позитиве .. И побольше снимай такие крутые фильмы"...
Скрин: instagram.com/dzidzio
Напомним, ранее мы писали о том, что DZIDZIO высказался о выступлениях жены.
А также рассказывали о том, что DZIDZIO поддержал школьницу, которая стала жертвой буллинга в Харькове.
Видео: РБК-Украина