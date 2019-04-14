"Строгая мама": Джамала рассказала о воспитании сына и его первом дне рождения

Джамала с мужем и сыном Эмиром-Рахманом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица призналась, как она растит своего первенца

Видео: YouTube/Светская жизнь

Украинская певица Джамала 27 марта отпраздновала день рождения сыночка Эмира-Рахмана. Малышу исполнился один год! Артистка буквально забросала сеть фотографиями мальчика и впервые показала его лицо, вызвав умиление у поклонников. Торжество прошло в домашней обстановке, но звездная мама постаралась, чтобы праздник запомнился имениннику надолго. О воспитании Эмира-Рахамана и его первом юбилее она рассказала Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

Звезда призналась, что устраивать банкет в ресторане она не собиралась, а решили организовать праздник дома.

Джамала с мужем и сыном Эмиром-Рахманом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Я вообще не планировала ничего праздновать. Так получилось, что девушка написала мне в Instagram, что она хочет помочь нам с праздником. Она предложила сделать декорации для ресторана. Я простой человек, мы не собирались в ресторан, отметили дома. Я приняла ее предложение сделать яркий баннер, она сделала торт", - рассказала Джамала.

Праздничный десерт у малыша был поистине королевским. Украшение торта говорило о том, что маленький именинник – настоящий восточный принц! По словам певицы, из-за имени многие воспринимают ее сыночка именно так.

Джамала с мужем и сыном Эмиром-Рахманом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Длинное имя сына воспринимают как что-то королевское. Но мы не воспитываем его как принца", - отмечает она.

Джамала называет себя строгой мамой. Например, когда сыну подарили много игрушек, она предупредила – будет выдавать несколько штук в месяц.

"Я строгая мама. Я сказала: "Так! Забраю все игрушки и буду выдавать раз в месяц". Мама подарила две игрушки, какую-то корову и что-то еще, подарила немного денег, а я – игрушечный самолет", - рассекретила она презенты именинника.

Ранее Джамала порадовала танцевальными талантами годовалого сыночка Эмира-Рахмана, который уже не просто твердо стоит на ногах, но и делает па под музыку.