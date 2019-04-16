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Джамала зворушила роздумами про трагедію Нотр-Дам де Парі: Як легко втратити

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.04.2019 - 10:02
Джамала зворушила роздумами про трагедію Нотр-Дам де Парі: Як легко втратити
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Марія Бондаренко
Редактор стрічки новин LITE

Джамала глибоко засмучена подіями в Парижі

Пожежа в Нотр-Дам де Парі не залишив байдужим світову громадськість. Сотні відомих особистостей з усього світу висловлюють співчуття не тільки парижанам – світова спадщина може залишитися без одного з найважливіших пам'ятників світової культури! Джамала також не залишилася в стороні. Співачка згадала, як рівно чотири роки тому відвідувала Париж, милувалася його красою і як зараз ця краса зникає.

На своїй instagram-сторінці Джамала зворушливо повідомила: "Вражає те, як легко в Парижі народжується красиве". А зараз можна сказати: "як легко його можна втратити".

Джамала також зазначила, що полетіла в світову столицю моди з важливою місією. Співачка повинна була представити француза фільм "Поводир" на "Дні українського кіно".

"На пам'ять залишилися фото і враження: “...про Париж можна говорити годинами. Я багато ходила пішки, жадібно вдивлялася в місто, боялася щось пропустити, не помітити. Я лінивий турист, задовольняюся тим, що бачу, не вчитуючись в путівники. В цьому є свій кайф, ти сприймаєш красу в чистому вигляді, не відволікаючись на додаткову інформацію", - пише Джамала.

Свій зворушливий пост співачка супроводила барвистим фото, на якому позує в елегантній білосніжній сукні довжини міді.

Джамала в Парижі

Джамала в Парижі – чотири роки тому (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачка залишили свої відгуки:

  • Я так і не побувала в Нотр-Дамі... Вчора так шкода було, весь вечір проплакала... Нотр-Дам це така історія... Правда Макрон обіцяє відновити протягом 10 років... Але звичайно це вже буде не те((
  • Страшний сон...
  • Неймовірно шкода, що так сталося. Збиралася в Париж на наступному тижні (в тому числі заради Нотр-Дама). Мені неймовірно сумно!
  • Була в Парижі двічі... остання поїздка в минулому році, мрія доньки збулася.. А зараз Трагедія для Франції і всього світу.
  • Господи, як же це сумно! Він був чудовим!
  • Дуже красива!

Нагадаємо, раніше Джамала розповіла про виховання сина та його перший день народження.

Також Джамала порадувала танцювальними талантами однорічного синочка Еміра-Рахмана, який вже не просто твердо стоїть на ногах, але і робить па під музику.

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