Джамала зворушила роздумами про трагедію Нотр-Дам де Парі: Як легко втратити

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала глибоко засмучена подіями в Парижі

Пожежа в Нотр-Дам де Парі не залишив байдужим світову громадськість. Сотні відомих особистостей з усього світу висловлюють співчуття не тільки парижанам – світова спадщина може залишитися без одного з найважливіших пам'ятників світової культури! Джамала також не залишилася в стороні. Співачка згадала, як рівно чотири роки тому відвідувала Париж, милувалася його красою і як зараз ця краса зникає.

На своїй instagram-сторінці Джамала зворушливо повідомила: "Вражає те, як легко в Парижі народжується красиве". А зараз можна сказати: "як легко його можна втратити".

Джамала також зазначила, що полетіла в світову столицю моди з важливою місією. Співачка повинна була представити француза фільм "Поводир" на "Дні українського кіно".

"На пам'ять залишилися фото і враження: “...про Париж можна говорити годинами. Я багато ходила пішки, жадібно вдивлялася в місто, боялася щось пропустити, не помітити. Я лінивий турист, задовольняюся тим, що бачу, не вчитуючись в путівники. В цьому є свій кайф, ти сприймаєш красу в чистому вигляді, не відволікаючись на додаткову інформацію", - пише Джамала.

Свій зворушливий пост співачка супроводила барвистим фото, на якому позує в елегантній білосніжній сукні довжини міді.

Джамала в Парижі – чотири роки тому (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачка залишили свої відгуки:

Я так і не побувала в Нотр-Дамі... Вчора так шкода було, весь вечір проплакала... Нотр-Дам це така історія... Правда Макрон обіцяє відновити протягом 10 років... Але звичайно це вже буде не те((

Страшний сон...

Неймовірно шкода, що так сталося. Збиралася в Париж на наступному тижні (в тому числі заради Нотр-Дама). Мені неймовірно сумно!

Була в Парижі двічі... остання поїздка в минулому році, мрія доньки збулася.. А зараз Трагедія для Франції і всього світу.

Господи, як же це сумно! Він був чудовим!

Дуже красива!

Нагадаємо, раніше Джамала розповіла про виховання сина та його перший день народження.

Також Джамала порадувала танцювальними талантами однорічного синочка Еміра-Рахмана, який вже не просто твердо стоїть на ногах, але і робить па під музику.