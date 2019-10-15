От дурнушки до королевы красоты: как менялась внешность сестер Кардашьян до и после пластики

Ким Кардашьян и ее сестры – пожалуй, самые известные медийные личности в мире. Они постоянно на виду, а потому поклонники привыкли к идеальной формы губам, скулам и носам. Перемены, которые периодически происходят во внешности девушек, не бросаются глаза. Впрочем, если бы сами Ким, Кортни и Хлое не публиковали архивные фото. Именно благодаря им легко проследить, что природные данные сестер весьма отличаются от идеальной Instagram-картинки. Любуемся фото див до и после пластики.

Ким Кардашьян

Законодательница бьюти-трендов Ким давно овладела искусством контуринга, а также обучила ему полмира. Но как бы умело она ни высветляла одни зоны лица и не скрывала другие, специалисты уверены – без пластики тут не обошлось.



Ким в юности (фото: instagram.com/kimkardashian)

Так, по сравнению с фото примерно 10-летней давности у Ким явно поменялся (в лучшую сторону) овал лица, нос стал более утонченным, а губы – пухлыми и немного другой формы. К тому же кожа выглядит более светлой, что говорит, по мнению профессионалов, не об использовании тональных средств, а о специальных процедурах.

Ким сегодня (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кортни Кардашьян

Старшая сестра знаменитого семейства – 40-летняя Кортни – создала себе образ наиболее уравновешенной, серьезной и деловой. Это касается и пластики. Мать троих детей и бизнесвумен не стала делать кричащих перемен во внешности, как, к примеру, ее младшая сестра Кайли Дженнер, которую не узнать на ранних фото.

Кортни в юности (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Кортни только слегка приподняла брови, сделала так называемую жидкую подтяжку лица и избавилась с помощью ботокса от морщинок. Также невооруженным взглядом видно, но нос и губы звезды стали более правильной формы. Из-за чего на многих фото она стала очень похожа на Ким.

Кортни сегодня (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Хлое Кардашьян

Младшая из сестер Кардашьян, на которой перемены во внешности отразились просто кардинально. Узнать в этой блондинке с пухлыми губами, точеным носом и четкими скулами пухлую брюнетку, которой она была в начале своего пути, нелегко. Впрочем, как и найти ее архивные кадры: девушка старается по минимуму вспоминать прошлое.

Хлое в юности (фото: instagram.com/khloekardashian)

Тем не менее, на редких снимках даже не специалисту по пластической хирургии заметно, что щеки, нос и губы девушки поменяли форму. Последний штрих – размашистые "фирменные" брови, накладные ресницы и яркий макияж. Звезда Instagram готова!

Хлое сегодня (фото: instagram.com/khloekardashian)