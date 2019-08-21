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Безупречна с ног до головы: Кортни Кардашьян блистает в гламурном образе

Lite » Мода 21.08.2019 - 21:33
Безупречна с ног до головы: Кортни Кардашьян блистает в гламурном образе
Кортни Кардашьян (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Бизнесвумен показала новый стильный наряд

Кортни Кардашьян в последнее время много внимания уделяет семье. Вместе с детьми она отправилась в Портофино, откуда слала поклонникам «приветы» в виде забавных фото с подрастающим поколением и соблазнительных – в купальниках. Также старшая из сестер вовсю пиарила свою новинку – головной убор, который поможет восстановить волосы после палящих лучей солнца.

Безупречна с ног до головы: Кортни Кардашьян блистает в гламурном образеБезупречна с ног до головы: Кортни Кардашьян блистает в гламурном образеКортни в новом безупречном образе (фото: instagram.com/kourtneykardash)

А теперь красавица вернулась к привычным для нее обязанностям хозяйки велнесс-портала и гламурным образам. Она опубликовала несколько фото, где предстала в белом комбинезоне, корсет которого покрыт перьями. Дополняют лук туфли на шпильке, а также небольшой клатч. Волосы собраны в высокий пучок, а на лице – фирменный макияж всех сестер с выразительным стробингом и размашистыми бровями.

На одном из кадров она смотрит в камеру с соблазнительной улыбкой, а на втором весело машет рукой. «Су*ка вернулась», – написала она в шутку под галереей. Поклонники принялись обсуждать, как роскошно она выглядит и что она их любимая сестра, а ее образ – просто божественный.

Безупречна с ног до головы: Кортни Кардашьян блистает в гламурном образеКортни наделала много шума в сети (фото: instagram.com/kourtneykardash)

По всей видимости, такая любовь к 40-летней Кортни у фолловеров проснулась после того, как она опубликовала пост с незаретушированными недостатками кожи. Бизнесвумен надела купальник с высокими вырезами на бедрах, в котором отлично было видно ее растяжки. Такой смелый шаг еще долго обсуждали в сети. Впрочем, после этого Кортни показывала массу «идеальных» кадров в соблазнительных купальниках, которые сделала вместе с сестрой Кендалл Дженнер.

Безупречна с ног до головы: Кортни Кардашьян блистает в гламурном образеСтаршая из сестер любит откровенные наряды (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Недавно свою любовь к бодипозитивному движению продемонстрировала еще одна знаменитость. Модель plus-size Эшли Грэм выложила в сеть свое обнаженное тело, где отчетливо видно лишний вес, растяжки и целлюлит. «Все то же самое, но немного другое», – написала она. Этот кадр вызвал настоящий ажиотаж в сети и массу положительных отзывов. Ведь не каждый может похвастаться такой любовью к себе.

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