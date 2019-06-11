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В розовом латексе: Хлое Кардашьян блеснула стройной фигурой в облегающем комбинезоне

Lite » Мода 11.06.2019 - 20:32
В розовом латексе: Хлое Кардашьян блеснула стройной фигурой в облегающем комбинезоне
Хлое Кардашьян (фото: instagram.com/khloekardashian)

34-летняя звезда анонсирует новую линию косметики сестры

Хлое Кардашьян, как и ее сестры, помимо телевизионной карьеры, занимается другими видами деятельности, включая написание книг и запуск своих телешоу. Также вместе с Кортни и Ким она создавала коллекции одежды и ароматы. А сейчас совместно с Кайли представляет линию косметики KOKO Kollection для Kylie Cosmetics, в которую войдут тени, хайлайтеры, блески в нежных оттенках и множество других новинок. Причем Хлое доверили стать лицом, а вернее – телом линии. В рекламной кампании знаменитая теле- и инстаперсона предстала в довольно откровенном и соблазнительном образе.

В розовом латексе: Хлое Кардашьян блеснула стройной фигурой в облегающем комбинезоне

Хлое Кардашьян в новой реклоамной кампании (фото: instagram.com/khloekardashian) 

34-летняя красавица примерила латексный комбинезон нежно-розового оттенка с открытыми плечами, который подчеркнул ее  ноги, тонкую талию и пышные формы. Дополняет картину макияж в розовых оттенках, слегка "взбитые" волосы, крупные серьги-кольца, а тажке серебристые босоножки на шпильке. В серии кадров девушка позирует на розовом мотоцикле, приняв весьма пикантные позы. "Я так взволнована своей коллаборацией с Кайли @kyliecosmetics!! Запуск третий KoKo Kollection 14 июня", – написала она на своей странице в Instagram. "…Я люблю работать с моими сестрами, это самое большое благословение за всю историю!!! Мы создали что-то интересное для вас, ребята…", – сообщила также Кайли в своем аккаунте.

В розовом латексе: Хлое Кардашьян блеснула стройной фигурой в облегающем комбинезоне

Девушка рекламирует новую косметическую линию сестры (фото: instagram.com/khloekardashian) 

Поклонники остались без ума от образа своей любимицы:

  • Хорошо смотришься
  • Ты освещаешь комнату
  • Красиво, но я хочу, чтобы она показала крупным планом лицо, чтобы мы могли видеть макияж
  • Ты всегда выглядишь потрясающе, независимо от того, где ты
  • Ты восхитительна!
  • Горяча, горяча, горяча!
  • Так волнительна
  • Не могу дождаться... Нам нужен новый лук, я думаю
  • Мои идол в реале
  • Тело-цель
  • Не могу себе это позволить, но уже не могу дождаться
  • Так красива
  • Идеальна

В розовом латексе: Хлое Кардашьян блеснула стройной фигурой в облегающем комбинезонеВ розовом латексе: Хлое Кардашьян блеснула стройной фигурой в облегающем комбинезоне

На странице Хлое можно найти все оттенки розового (фото: instagram.com/khloekardashian) 

К слову, этот же комбинезон Хлое надевала и на "кукольную" вечеринку, которую устроила Кайли в честь запуска новой линии Kylie Skin. Да и вообще розовый – один из любимых оттенков Хлое. Купальники, спортивные костюмы, легинсы – на ее странице можно найти фото в разных нарядах этого оттенка.

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