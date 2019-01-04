Драйвовый Новый год: Ефросинина с Притулой повеселились в Карпатах

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Танцы, песни, шашлык - вкусный и веселый праздник устроили телеведущие

Маша Ефросинина, популярная украинская телеведущая, отправилась со своей семьей и близкими людьми на Новый год в Карпаты. Об этом она рассказала в коротких видео в stories и в своем аккаунте в Instagram, в заснеженных горах веселая компания ходила в походы, играла в снежки, пела песни и жарила новогодний шашлык.

Скриншот: stories Машы Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

Вечером все гости собрались в ресторане на шумную вечеринку, отрывок видео из которой Маша опубликовала в своем аккаунте в соцсетях. На празднике роль Деда Мороза исполнил комик и шоумен Сергей Притула, который устроил занимательные танцевальные конкурсы и раздавал подарки.

Скриншот: stories Машы Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

Также Сергей Притула исполнил со своими коллегами по шоу Варьяты любимые зажигательные украинские песни, без которых не обходиться ни одно застолье и сыграл на бубне, а Маша Ефросинина подпела коллективу.

Скриншот: stories Машы Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики тепло отозвались о душевном отдыхе звездных ведущих и оставили много позитивных комментариев.

Скриншот: комментарии к посту Машы Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

"Агонь";

"Твой супер звезда!";

"Как там у вас круто и драйвово. Как замечательно, что взрослым тоже нравится движуваты вместе с малышами. Это море положительных эмоций, везде счастливые лица";

"Маша, давайте еще нам интересные видосы. Притула жжот";

"Подоляночка. Притула как всегда, вы все крутые";

"Крутяк";

"Я обожаю как Вы танцуете!!!", - прокомментировали подписчики.

Кроме того мы писали о том, что украинская телеведущая Маша Ефросинина развеселила подписчиков Instagram ироничным фото, на котором позировала с кричащим макияжем.

Ранее Маша Ефросинина похвасталась стильным фото с дочерью Наной. Телеведущая взяла юную красавицу на премьеру украинской комедии "11 дітей з Моршина".

Факты о Маше Ефросининой (видео: РБК-Украина)