"Море позитива": Ефросинина развеселила сеть зажигательными танцами с сыном

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая показала, как веселится с сыном под его любимую песню перед Дедом Морозом

Популярная телеведущая Маша Ефросинина показала, как развлекается на новогоднем празднике с сыном Александром под его излюбленную песню "Вите надо выйти" группы Estradarada. Смешным видеороликом она поделилась на странице в Instagram.

Звезда с юмором отметила, что "козырный Дед Мороз", который вещает голосом Сергея Притулы, раздавал подарки только за интересные танцевальные номера, но ее сын обожает лишь один хит, поэтому танцы в любом случае будут похожими.

"Наш козырный Дед Мороз с голосом Сергея Притулы раздавал подарки только за творческий номер! Он же не знал, что мы можем подготовить хоть сто номеров - они все равно все будут одинаковые, потому что музыкальное сопровождение у нас беспощадно бессменное", - заявила ведущая.

Подписчики Маши начали хвалить танцевальные таланты мамы и сына, а также отметили зажигательные танцы мальчика на заднем фоне, который также неожиданно стал звездой сети.

"Бесспорный хит, мне поднимает настроение ваш с сыном совместный танец", "Позитивчики, молодцы. Саша держит всех в тонусе", "Какая вы классная семья! Восхищаюсь!", "Парень у Вас растет отличный", "Всегда Вами восхищаюсь", - комментировали позитивное видео читатели микроблога Ефросининой.

Скриншоты комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что Машаа Ефросинина с семьей снялась в совместной фотосессии для известного украинского глянцевого журнала.

К слову, Маша Ефросинина раскрыла детали подготовки и показала закулисье праздничного фотосета.

Ранее Маша Ефросинина показала поклонникам ироничное фото, на котором позирует в не свойственном ей вульгарном образе.

Видео: РБК-Украина