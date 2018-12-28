"С моей манюней": Маша Ефросинина показала редкое фото с дочкой

Фото: Маша Ефросинина (РБК-Украина/Виталий Носач)

Фаны отметили, что Нана очень красивая и стильная

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая вместе с семьей снялась для обложки глянцевого журнала, довольно часто делится в сети фото и видео с младшим ребенком, четырехлетним сыном Сашей. А вот дочку Нану она показывается очень редко. На днях звездная мама взяла девочку с собой на светское мероприятие и опубликовала совместный снимок в Instagram.

Мама и дочка сходили на премьеру нового украинского фильма "11 дітей з Моршина". Они обе выглядели очень стильно - Маша выбрала для выхода в свет черные брюки, серый свитер и пальто в клеточку. 14-летняя Нана позировала в укороченных брюках, сером пальто-пиджаке и черный ботинках.

"С моей "манюней" на премьере фильма", - подписала публикацию Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина с дочкой Наной (instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники очень обрадовались новому снимку с Наной и отметили, что обе девушки выглядят очень стильно, а дочка у Маши растет настоящей красавицей.

"Манюня" растет такой красавицей", "Какая она красотка", "Какая Нана красавица", "Яка ж вона красуня", "Модные", "Які ви шикарні", "Очень красивые", "Волосы у Наны шикарные", "Красуня мама і Нана", "Нана очень красивая и стильная", "Який тандем", "Красавицы! Очень нравится Ваш образ, Маша!", "Такие редкие кадры с Наной", "Вы не мама, Вы красивенная подруга!", "Стильно, красиво, интеллигентно. Дочурка-славная и красивая", "Дочка копия папы", - пишут фаны в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина в блестящем платье восхитила поклонников. На фото Ефросинина стоит спиной к камере, демонстрируя вид платья сзади.

Как мы писали, Маша Ефросинина озадачила поклонников фото без макияжа. Они сравнили телеведущую с Настей Каменских, отметив ее цветущий внешний вид.

Ранее сообщалось, что сын Маши Ефросининой, Александр был растроган до слез после просмотра новогодней комедии "Приключения S Николая", где сыграла его мама.

Видео: РБК-Украина