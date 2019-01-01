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"Сердючка постаралась?" Маша Ефросинина взбудоражила сеть ироничным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.01.2019 - 20:37
"Сердючка постаралась?" Маша Ефросинина взбудоражила сеть ироничным фото
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая восхитила поклонников тонким чувством юмора

Украинсска телеведущая, а также актриса Маша Ефросинина равеселила подписчиков Instagram ироничным фото, на котором она позирует с кричащим макияжем в платке анималистичной расцветки.

На столе у звезды, представшей перед поклонниками в несвойственном ей образе, стоит стакан компота, на тарелке красуется кусочек подчеревины, а рядом – вафельный торт со сгущеным молоком.

"Всё шик до блеск в ленте... А реальность? Реальность ... Она сегодня другая.... Хэппи Нью иар, бэйлиз ...Тьфу, бэйбиз!" - оставила ведущая забавную подпись под снимком.

&quot;Сердючка постаралась?&quot; Маша Ефросинина взбудоражила сеть ироничным фото

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Комментаторы оценили тонкий юмор знаменитости, отметив, что она сумела безошибочно передать задуманный образ с помощью деталей, сделав его не просто смешным и злободневным, но и реалистичным.

"Маша, ты как всегда – коротко, лаконично, по сути", "Фото со вкусом вышло", "Маша – огонь. Весь "шик" в одном фото", "Так отмечали Новый год 20 лет назад. Колбаса, мандарины, самый вкусный торт, стопочка, ну, и, конечно, голубые тени", "Зарисовка "Привет из 90-х", "Мария, вообще чувство юмора безгранично", "Маша, макияж! Сердючка постаралась?" - отреагировали на ироничное фото читатели Ефросининой.

&quot;Сердючка постаралась?&quot; Маша Ефросинина взбудоражила сеть ироничным фото

&quot;Сердючка постаралась?&quot; Маша Ефросинина взбудоражила сеть ироничным фото

&quot;Сердючка постаралась?&quot; Маша Ефросинина взбудоражила сеть ироничным фото

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Кроме того, Маша поделилась в "историях" ярким семейным новогодним кадром и оставила теплые слова в адрес своих поклонников.

&quot;Сердючка постаралась?&quot; Маша Ефросинина взбудоражила сеть ироничным фото

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Этим фото хочу от имени всей нашей семьи поблагодарить вас за внимание к нам. За интерес и тепло! За уважение к нашей личной жизни! За умение вдохновлять нас и вызывать желание делиться с вами разными моментами", - отметила телезвезда.

Ранее Маша Ефросинина похвасталась стильным фото с дочерью Наной. Телеведущая взяла юную красавицу на премьеру украинской комедии "11 дітей з Моршина".

К слову, Маша Ефросинина восхитила поклонников роскошным праздничным нарядом – блестящим платьем в пол с открытой спиной.

К слову, телеведущая Маша Ефросинина поделилась подробностями праздничной семейной фотосессии для известного глянцевого издания. Она показала кадры с бэкстейджа.

Видео: РБК-Украина

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