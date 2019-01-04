Драйвовий Новий рік: Єфросиніна з Притулою повеселилися у Карпатах

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Танці, пісні, шашлик - смачне і веселе свято влаштували телеведучі

Маша Єфросиніна, популярна українська телеведуча, вирушила зі своєю сім'єю і близькими людьми на Новий рік в Карпати. Про це вона розповіла в коротких відео в stories і в своєму аккаунті в Instagram, в засніжених горах весела компанія ходила в походи, грала в сніжки, співала пісні і смажила новорічний шашлик.

Скріншот: stories Машы Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

Увечері всі гості зібралися в ресторані на гучну вечірку, уривок відео з якої Маша опублікувала у своєму акаунті в соцмережах. На святі роль Діда Мороза виконав комік і шоумен Сергій Притула, який влаштував цікаві танцювальні конкурси і роздавав подарунки.

Скріншот: stories Машы Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

Також Сергій Притула виконав зі своїми колегами по шоу Вар'яти улюблені запальні українські пісні, без яких не обходиться жодне застілля і зіграв на бубні, а Маша Єфросиніна підспівала колективу.

Скріншот: stories Машы Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники тепло відгукнулися про душевний відпочинок зіркових ведучих і залишили багато позитивних коментарів.

Скріншот: коментарі до посту Машы Єфросиніної (instagram.com/mashaefrosinina)

"Агонь";

"Твій супер зірка!";

"Як там у вас круто і драйвово. Як чудово, що дорослим теж подобається движуваты разом з малюками. Це море позитивних емоцій, скрізь щасливі обличчя";

"Маша, давайте ще нам цікаві видосы. Притула жжот";

"Подоляночка. Притула як завжди, ви всі круті";

"Крутяк";

"Я обожнюю як Ви танцюєте!!!", - прокоментували підписники.

Крім того ми писали про те, що українська телеведуча Маша Єфросиніна розвеселила підписників Instagram іронічним фото, на якому позувала з кричущим макіяжем.

Раніше Маша Єфросиніна похвалилася стильним фото з дочкою Наною. Телеведуча взяла юну красуню на прем'єру української комедії "11 дітей з Моршина".

Факти про Машу Єфросиніну (відео: РБК-Україна)