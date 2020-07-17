Дошивали в последнюю минуту: Катя Осадчая восхитила платьем по особому поводу

Катя Осадчая празднует особую дату - 15 лет в эфире 1+1 программы "Светская жизнь", бессменной ведущей которой она является. Поздравить всех причастных к созданию популярного и любимого зрителями телепроекта прибыли звезды первой величины, которые не один год рассказывают теледиве свои секреты. Катя показал, какой наряд для особого случая она приготовила и засветила атмосферные локации.

Катя позирует в воздушном платье-мини цвета фуксии с фатиновым шлейфом и огромным ассиметричным рюшем в области декольте. Лодочки – в тон. На голове – изящная бело-розовая шляпка. Она позирует у атмосферной локации со шляпками и цветами, на красной дорожке и у сцены.

"15 років з 36 я ведуча Світського життя . На наших очах змінилося три президенти, з’являлися нові світські герої, ми пережили кілька криз, революцій і карантин. На наших очах з‘явилося більшість українських артистів, які вчора вийшли на сцену нашого ювілейного концерту і я пишаюсь, що ми зробили шоу такого рівня. Дякую всім артистам за привітання і виступи, дякую всій команді…" - подписала кадры Катя.

Катя Осадчая показала эксклюзивное платье, созданное к знаменательной дате (фото: instagram.com/kosadcha)

Также она упомянула, что на ней эксклюзивное платье, которое отдел красоты дошил в последнюю минуту.

Муж ведущей Юрий Горбунов показал счастливое селфи с женой и оставил трогательную-подпись признание для нее

"Світське життя-15 років! Ціла епоха! Пишаюся тобою, Катерино!" - подписал совместное фото с Катей шоумен.

Юрий Горбунов показал счастливое селфи с женой (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ранее Катя Осадчая поделилась своими знаковыми французскими воспоминаниями и фото из Парижа.