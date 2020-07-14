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Люблю в любую погоду: Катя Осадчая в ярком жакете прогулялась по колоритной Одессе

Одесса, Вторник 14 июля 2020 12:33
Люблю в любую погоду: Катя Осадчая в ярком жакете прогулялась по колоритной Одессе
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Даже прохладная погода не смогла помешать ведущей устроить интересную прогулку

Катя Осадчая очень любит путешествовать - благо, у нее нередко бывают поездки по работе, в которые она иногда берет и мужа с сыном. Телеведущая всегда старается урвать хоть немного времени, чтобы погулять и насладиться тем местом, где находится в данный момент. На днях она отправилась по работе в Одессу, и по традиции отправилась немного погулять по колоритному городу.

Правда, с погодой Кате не повезло - именно ее свободный день выдался пасмурным и прохладным, что совершенно не помешало ей насладиться променадом.

На фото звезда запечатлена в широких джинсах, голубой полосатой рубашке и молочной короткой куртке, а в руках у нее был еще яркий розовый жакет, который она позже надела вместо куртки. Осадчая была в удобных босоножках и без макияжа, а волосы собрала в хвост.

Люблю в любую погоду: Катя Осадчая в ярком жакете прогулялась по колоритной ОдессеЛюблю в любую погоду: Катя Осадчая в ярком жакете прогулялась по колоритной Одессе

Довольная ведущая прошлась по берегу моря и живописным одесским улочкам.

"Вільні пів дня припали на найхолодніший день. не купалися, але гуляли. Одесу люблю в будь-яку погоду", - поделилась теледива.

Люблю в любую погоду: Катя Осадчая в ярком жакете прогулялась по колоритной ОдессеЛюблю в любую погоду: Катя Осадчая в ярком жакете прогулялась по колоритной Одессе

Катя Осадчая в стильнои образе прошлась по Одессе (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники принялись комментировать свежие фото Осадчей, радуясь за нее.

  • Вот есть же овечки )) пишут " даремно ви без макіяжу")), Катюша не слушайте этот бред, вы красотка всегда а без мейка мне ооочень даже суперррр,
  • Копец... в Одессе так холодно?
  • Дуже щиро, круто
  • @kosadcha да, вам не повезло , сегодня было очень холодно , и вода холодная) но в этом есть своя романтика
  • класс
  • Вы очаровательны! Даже в холодную погоду, ВЫ как лучик солнца!
  • Одессе привет!
  • Катя,вы очень молодо выглядите,что говорить,Девчонка))))
  • От нащо такі струки ногі в мам-штани. Катьо, Вилазь!
  • Какая вы красивая и счастливая
  • Приятно что вам понравилось .

Люблю в любую погоду: Катя Осадчая в ярком жакете прогулялась по колоритной Одессе

Скриншот комментариев

Напомним, Катя Осадчая сверкнула стройными ногами в блестящем мини-платье за 15 тысяч гривен.

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Новости Украины Катя Осадчаяобраз
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