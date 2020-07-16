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Красотка-парижанка: Катя Осадчая поделилась яркими французскими воспоминаниями

Четверг 16 июля 2020 15:31
Красотка-парижанка: Катя Осадчая поделилась яркими французскими воспоминаниями
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Телеведущая показала подборку атмосферных фото из поездок во Францию

Катя Осадчая очень скучает по путешествиям за границу, которые пока что еще недоступны из-за карантина. Телеведущая ездит по Украине в рамках работы и изучает живописные места недалеко от Киева вместе с мужем и сыночком. В День взятия Бастилии звезда вспомнила прекрасные моменты, которые она провела по Франции, и поделилась подборкой ярких и атмосферных фото.

На снимках Катя запечатлена на фоне Эйфелевой башни и других знаковых и красивых мест французской столицы.

Красотка-парижанка: Катя Осадчая поделилась яркими французскими воспоминаниями

Отметим, что в юности Осадчая работала моделью и долгое время жила в Париже, так что у нее особенная любовь к этому городу и стране в целом.

Красотка-парижанка: Катя Осадчая поделилась яркими французскими воспоминаниямиКрасотка-парижанка: Катя Осадчая поделилась яркими французскими воспоминаниями

"Vive la France! В моєму житті Франція закарбувалася найтеплішими спогадами дитинства. Паризький дев’ятий район, вулиця П’єр Сімар, будинок 13 - перша адреса самостійного життя :) З Днем взяття Бастилії, моя мила Франціє! Ніколи не думала, що настане час, коли я не зможу так просто взяти і прилетіти, але попереду ще багато подорожей, потрібно поосто почекати", - написала теледива.

Красотка-парижанка: Катя Осадчая поделилась яркими французскими воспоминаниямиКрасотка-парижанка: Катя Осадчая поделилась яркими французскими воспоминаниями

Катя Осадчая показала яркие фото из Франции (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики сравнили Катю с настоящей парижанкой и поблагодарили за такие интересные кадры. Многие также признались, что не могут дождаться, когда снова можно будет свободно путешествовать.

Напомним, ранее Катя Осадчая в ярком жакете прогулялась по колоритной Одессе и показала атмосферные фотографии.

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