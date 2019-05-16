Дорого-богато: MARUV показала, как развлекалась в Монако (фото)

MARUV (Анна Корсун), похоже, абсолютно никак не переживает по поводу своего отказа участвовать в Евровидении 2019. И пока в мире обсуждают результат первого полуфинала песенного конкурса, который проходит в Тель-Авиве, скандальная украинская певица времени не теряет. И устраивает свои "концерты". Так, недавно MARUV похвасталась, что отправилась с выступлением в Монако.

В разделе сториз на своей instagram-страничке певица опубликовала целую серию различных фото и видео, которые начала снимать еще на борту самолета. Приземлившись и едва успев прибыть к своему отелю, певица обратилась к поклонникам:

"Сегодня гастроли дорого-богато, я приехала в Монако. Буду заниматься жестким постингом – назло врагам, на радость маме", - с юмором сообщила певица.

MARUV в Монако (фото: instagram.com/maruvofficial)

Как выяснилось позже, MARUV прилетела в Монако не просто отдыхать, а с выступлением. Вечером 15 мая она со своим герлз-бендом выступила в Казино Монте-Карло. Более того, певица также показала поклонникам во всех подробностях роскошное место своего выступления. Корсун прошлась по игровым залам казино, сделала несколько фото.

"В этом городе все, как в кино: бары, люди на баре. И даже мы выиграли 70 евро в казино", - похвасталась MARUV.

MARUV выступила в Монако (фото: instagram.com/maruvofficial)

Также исполнительница показала и свой сценический очень откровенный образ – в черном боди и на огромных шпильках. MARUV даже отметила, что из-за такого наряда ее не захотели сначала пускать в казино.

И все же MARUV посчастливилось и отдохнуть немного. На следующий день после своего выступления певица опубликовала красочное фото, на котором позирует в джакузи в закрытом купальнике с анималистичным принтом.

"Это было идеально. Прощай", - подписала фото Анна Корсун.

MARUV также смогла отдохнуть в Монако (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, ранее MARUV перепела хиты Рианны и Бейонсе. Украинская певица активно готовится к сольному выступлению в Киеве.

Также до этого MARUV на пуантах показала "горячий" танец в стиле Vogue. В сети появилось видео ее танца.