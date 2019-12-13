Доминатрикс, латекс и кружева: MARUV "показала всё" прямо со сцены очередного концерта

MARUV (Анна Корсун) не перестает эпатировать и удивлять свою многотысячную армию поклонников. Скандальная украинская исполнительница в дополнительном представлении не нуждается - MARUV известна своими яркими выходками на сцене. Перед публикой Корсун показывает пикантные танцы в откровенных образах. Как обычно, отдельного внимания заслуживает ее подтанцовка - это “особый вид искусства”. Не стало исключением и очередное выступление Марув в одном из ночных клубов Москвы.

Так, на своей страничке в сети instagram MARUV опубликовала целый фотоальбом ярких снимков. На которых запечатлены самые эпатажные моменты. Как обычно, украинская исполнительница выступала в латексных облегающих костюмах, а также на экстремально высоких каблуках.

“Фотоотчет с сольного концерта в @adrenaline_stadium Этот концерт - показатель всего что я сделала за год и оказалось, что сделала я много! И хочется сделать ещё больше. Спасибо зрителям за вашу поддержку и любовь, потому что это все делается для вас и моя лучшая награда - это полный зал людей и ваши громкие аплодисменты. В этот вечер вы были прекрасны. Спасибо фан клубу @maruvians за флешмоб. Вам удалось создать маковое поле на концерте и со сцены это выглядело просто потрясающе! Любовь! Хочется сказать отдельное спасибо моей команде, потому что это был сложный концерт и времени на подготовку почти не было и мы готовились по ночам, в самолетах, в гостиницах в общем где придётся и как придётся, но все сделали!” - поделилась восторженными эмоциями MARUV.

Эпатажная Аня Корсун (фото: instagram.com/maruvofficial)

“Ещё фоточки с концерта. Тут хочу поблагодарить мужскую часть балета! Мальчики, спасибо что органично дополнили нашу женскую танцевальную компанию) Велыкэ Мэрси”, - подытожила певица. Опубликовав также фото с парнями из подтанцовки.

Фото: instagram.com/maruvofficial

Поклонники певицы также поспешили оставить свои восторженные комментарии под ее новыми постами:

“Скорпиончик”

“Безграничная любовь! Вдохновляешь и окрыляешь”

“Ох нех себе”

“Богиня! Вы меня вдохновляете на творчество!!”

“Это было лучшее шоу, столько нового и замечательного для всех нас. Любим тебя очень, наша Богиня”

“Концерт был просто нереальный!!! Хореография, танцы, костюмы, голос, антураж - все просто! Ты Лучшая!!”

Скриншот комментариев: instagram.com/maruvofficial

Напомним, ранее дерзкая MARUV удивила оригинальным фото с мужем.