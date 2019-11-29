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Сексапильная зебра: MARUV взбудоражила пикантными кадрами со съемок нового клипа

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.11.2019 - 17:35
Сексапильная зебра: MARUV взбудоражила пикантными кадрами со съемок нового клипа
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Артистка в необычном наряде позирует в провокационных позах

Эпатажная украинская певица MARUV - известная любительница провокации и регулярно радует поклонников новыми горячими фотосессиями и откровенными кадрами. В ноябре артистка устроила настоящий праздник своим фанатам и выпустила сразу несколько видеоработ - к примеру, клип To Be Mine, который тут же взорвал сеть. А теперь она поделилась на своей странице в Instagram пикантными кадрами со съемок еще одного ролика.

Артистка опубликовала целую серию соблазнительных снимков бэкстейджа съемок клипа на песню Don't U Waste My Time, которая входит в ее новый альбом Hellcat Story.

Сексапильная зебра: MARUV взбудоражила пикантными кадрами со съемок нового клипа

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

На фото MARUV предстала в эффектном образе сексапильной зебры - певица примерила облегающий черно-белый латексный костюм, а дополнили впечатляющий лук черные стрипы и кожаное кепи.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Звезда позирует в провокационных позах в самых разных локациях - у фонарного столба, который она использует в качестве пилона, на скамейке, и даже на дереве вместе со своей подтанцовкой. Девушки-танцовщицы одеты в такие же наряды, как и Анна Корсун (настоящее имя артистки, - прим. ред.).

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

К слову, сам клип уже также был обнародован.

Поклонники поспешили засыпать любимую певицу восторженными комментариями - особенно их впечатлили кадры с зебрами на деревьях.

  • Какая киса
  • Хищницы
  • Шикарная
  • Очередной шедевр
  • Очень крутая, интересная музыка, Марув ты НАМБЕР УАН!) Давай больше эпизодов!)
  • Ох уж эти веганы)
  • Зебра
  • Вот так идёшь вечерком в парке, а там Марув видосы снимает
  • Мне интересно как они забрались на дерево
  • Тигрицы
  • Зебры под веществами)
  • Обалденно сексуальная красавица!!!!!
  • Красотки
  • Стиль на высоте...как всегда!)))

Сексапильная зебра: MARUV взбудоражила пикантными кадрами со съемок нового клипа

Скриншот комментариев (instagram.com/maruvofficial)

Напомним, ранее дерзкая MARUV удивила оригинальным фото с мужем.

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