Сексапильная зебра: MARUV взбудоражила пикантными кадрами со съемок нового клипа

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Артистка в необычном наряде позирует в провокационных позах

Эпатажная украинская певица MARUV - известная любительница провокации и регулярно радует поклонников новыми горячими фотосессиями и откровенными кадрами. В ноябре артистка устроила настоящий праздник своим фанатам и выпустила сразу несколько видеоработ - к примеру, клип To Be Mine, который тут же взорвал сеть. А теперь она поделилась на своей странице в Instagram пикантными кадрами со съемок еще одного ролика.

Артистка опубликовала целую серию соблазнительных снимков бэкстейджа съемок клипа на песню Don't U Waste My Time, которая входит в ее новый альбом Hellcat Story.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

На фото MARUV предстала в эффектном образе сексапильной зебры - певица примерила облегающий черно-белый латексный костюм, а дополнили впечатляющий лук черные стрипы и кожаное кепи.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Звезда позирует в провокационных позах в самых разных локациях - у фонарного столба, который она использует в качестве пилона, на скамейке, и даже на дереве вместе со своей подтанцовкой. Девушки-танцовщицы одеты в такие же наряды, как и Анна Корсун (настоящее имя артистки, - прим. ред.).

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

К слову, сам клип уже также был обнародован.

Поклонники поспешили засыпать любимую певицу восторженными комментариями - особенно их впечатлили кадры с зебрами на деревьях.

Какая киса

Хищницы

Шикарная

Очередной шедевр

Очень крутая, интересная музыка, Марув ты НАМБЕР УАН!) Давай больше эпизодов!)

Ох уж эти веганы)

Зебра

Вот так идёшь вечерком в парке, а там Марув видосы снимает

Мне интересно как они забрались на дерево

Тигрицы

Зебры под веществами)

Обалденно сексуальная красавица!!!!!

Красотки

Стиль на высоте...как всегда!)))

Скриншот комментариев (instagram.com/maruvofficial)

Напомним, ранее дерзкая MARUV удивила оригинальным фото с мужем.