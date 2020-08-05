Долой стандарты: стильная Маша Ефросинина призвала не бояться внутренних и внешних изменений

Маша Ефросинина - пример и источник вдохновения для многих женщин. Телеведущая воспитывает двоих детей, много работает и восхищает стройной фигурой и стильными образами. При этом она не боится перемен и экспериментов - так, не так давно звезда отстригла челку, хотя многие ее отговаривали.

Маша похвасталась новым эффектным летним луком и призвала женщин не бояться меняться. Теледива сделала фото в лифте, позируя в светло-коричневой блузке и бежевых шортах с высокой посадкой. Образ она завершила коричневой сумкой Chanel и солнцезащитными очками Armani.

Маша Ефросинина показала трендовый летний образ (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина советует никого не слушать, кроме себя, и делать то, что действительно хочется, независимо от возраста.

"Я считаю, что меняться нужно! Не только внутренне, но и внешне ... Это не менее крутой пинок себе, чем мотивационная лекция или общение с вдохновляющим человеком... Нет, это круче, чем с человеком, потому что это общение с собой! Ты слушаешь свои внутренние импульсы и идёшь за ними. И тебе чхать на то что вокруг несётся: «зачем ты себя взрослишь, дитя ведь ещё»; «не по возрасту уж тебе молодиться»; «не, это тебя будет простить»; «ой, ну куда уже тебе за этой модой гнаться».. У меня ощущения, что такие Советы дают люди, которые уже точно на перемены не способны. Да и откуда эти стандарты? Они напоминают мне продавцов в магазине одежды, которые, когда ты берёшь вещь в примерочную, кричат тебе : «подождите, это не ваш размер, принесу больше! Этот на вас не налезет».. А ты выходишь к ним во взятом тобой размере, который идеально сел, и прям хочется щелбан отвесить : «Запомните, я знаю себя лучше!» Точка", - пишет ведущая.

Артистка уверена, что не стоит следовать каким-то навязанным стандартам, а устанавливать свои.



"Боже, сколько же поколений женщин жили в этих грёбаных стандартах! Надевали старушечьи платки в 45 лет, если у них рождались внуки, потому что отныне нужно было «для людей» соответствовать статусу бабушки.. Готова бороться с этим сколько есть моих сил: Чувствуйте себя, свои тайные желания, избавляетесь любыми способами от недостатков, если они вас преследуют и вы никак не можете их полюбить, восхищайтесь собой каждое утро в зеркале, не экономьте на качественном уходе за собой; щекочите вашу внутреннюю девочку... И тогда вы сами будете устанавливать ваши стандарты. И к чёрту примерочные", - зарядила мотивацией Маша.

Маша Ефросинина регулярно восхищает фанов стильными луками (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее Маша Ефросинина призналась в переменах в жизни из-за карантина и очаровала фото с сыном Александром.