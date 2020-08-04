Приняли жесткое решение: Ефросинина призналась в переменах в жизни и очаровала фото с сыном

Маша Ефросинина с сыном (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая попросила совет у поклонников

Маша Ефросинина - мудрая жена и заботливая мама двоих детей – дочери-подростка Наны и дошкольника Александра. Она не привыкла сидеть на месте, а постоянно быть в движении – встречи, саммиты, мотивационные выступления, конечно же, отдых. Причем на курорты ведущая выбирается всей семьей и с удовольствием проводит время где-нибудь на пляже. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в ее планы и теледива на коллективном совещании приняла волевое решение – изучать и вновь влюбиться в Киев.

Ведущая опубликовала фото в клетчатом платье и светлом вязанном кардигане вместе с сыном Александром, сделанное на Пейзажной алее в центре украинской столицы.

"По-моему, у меня новый рекорд по #невылету из Киева - целых полгода. Знаю, сейчас найдется много комментаторов в стиле "а кто-то и всю жизнь не вылетал"... Ну, сорри, это моя жизнь и мои удовольствия. А путешествия - это мое лекарство от всего! На меня даже запах аэропорта действует как укол дофамина. Короче, улететь мы пока не можем по причинам всем известным и лично нашим рабочим, так что приняли несколько месяцев назад с мужем жесткое решение - гулять по несколько часов каждый вечер, во что бы то ни стало! Весь центр Киева мы исходили уже вдоль и поперек: поофигевали от количества новых кафе и бистро, поностальгировали по куче закрывшихся мест нашей бурной пьяной юности. Мост с Подола до Мариинки можем посчитать в шагах, и хотим новых маршрутов. Посоветуйте, кто где наматывает километры, киевляне! Только чтоб с удовольствием для глаз", - обратилась она к поклонникам.

Маша Ефросинина с сыном изучает столичные достопримечательности (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики ведущий стали наперебой советовать ей любимые места, причем не только в Киеве, но и за его пределами. Маша вдохновилась откликом поклонников и открыла для себя новые интересные и достойные внимания локации.

Напомним, что ранее Маша Ефросинина вызвала восторг появлением в платье с принтом анималье.