Геть стандарти: стильна Маша Єфросиніна закликала не боятися внутрішніх і зовнішніх змін

Маша Єфросиніна - приклад і джерело натхнення для багатьох жінок. Телеведуча виховує двох дітей, багато працює і захоплює стрункою фігурою і стильними образами. При цьому вона не боїться змін та експериментів - так, не так давно зірка зістригла чубок, хоча багато її відмовляли.

Маша похвалилася новим ефектним літнім луком і закликала жінок не боятися змінюватися. Теледіва зробила фото в ліфті, позуючи у світло-коричневій сорочці і бежевих шортах з високою посадкою. Образ вона завершила коричневою сумкою Chanel і сонцезахисними окулярами Armani.

Маша Єфросиніна показала трендовий літній образ (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна радить нікого не слухати, крім себе, і робити те, що дійсно хочеться, незалежно від віку.

"Я вважаю, що потрібно змінюватися! Не тільки внутрішньо, але й зовні ... Це не менш крутий стусан собі, ніж мотиваційна лекція або спілкування з надихаючою людиною... Ні, це крутіше, ніж з людиною, тому що це спілкування з собою! Ти слухаєш свої внутрішні імпульси і йдеш за ними. І тобі чхать на те що навколо несеться: «навіщо ти себе взрослишь, дитя ще»; «не за віком вже тобі молодитися»; «не, це тебе буде спрощувати»; «ой, ну куди вже тобі за цією модою гнатися».. У мене відчуття, що такі Поради дають люди, які вже точно на зміни не здатні. Та й звідки ці стандарти? Вони нагадують мені продавців в магазині одягу, які, коли ти береш річ в примірювальну, кричать тобі : «почекайте, це не ваш розмір, принесу більше! Це на вас не налізе».. А ти виходиш до них у взятому тобою розмірі, який ідеально сів, і прям хочеться щигля дати : «Запам'ятайте, я знаю себе краще!» Крапка", - пише ведуча.

Артистка впевнена, що не варто слідувати якимось нав'язаним стандартам, а встановлювати свої.



"Боже, скільки ж поколінь жінок жили в цих довбаних стандартах! Одягали старечі хустки в 45 років, якщо у них народжувалися онуки, тому що відтепер потрібно було «для людей» відповідати статусу бабусі.. Готова боротися з цим скільки моїх сил: Відчувайте себе, свої таємні бажання, позбавляєтеся будь-якими способами від недоліків, якщо вони вас переслідують і ви ніяк не можете полюбити, захоплюйтеся собою щоранку в дзеркалі, не економте на якісному догляді за собою; лоскочіть вашу внутрішню дівчинку... І тоді ви самі будете встановлювати ваші стандарти. І до біса примірочні", - зарядила мотивацією Маша.

Маша Єфросиніна регулярно захоплює фанів стильними луками (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Маша Єфросиніна зізналася в змінах в житті через карантин і зачарувала фото з сином Олександром.