Стильная дама со спутником: Ефросинина с сыном сходили на праздник к Притуле

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Дочке известного шоумена исполнилось три года

На днях популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина совершила светский выход с пятилетним сыном Александром - они побывали на детском празднике. Известный шоумен Сергей Притула устроил веселую вечеринку в честь третьего дня рождения своей дочери Соломии.

Для праздника Маша выбрала стильное темно-зеленое платье от украинского бренда Vita Kin с акцентом на талии и рукавами три четверти. Эффектный лук теледива дополнила бежевыми босоножками на каблуке, сумочкой на цепочке и модными солнцезащитными очками. Саша же очень мило выглядел в серых шортах и голубой рубашке.

На фото мама и сын запечатлены на улице, при этом малыш трогательно прижался к Ефросининой.

"Со спутником", - прокомментировала кадр артистка.

Маша Ефросинина с сыном сходили на детский праздник (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники оценили эффектный образ Маши и нежность с сыночком и оставили ей много теплых отзывов.

Маленький Олександр - чудо ! А Ви, як завжди прекрасна панна.....

Какая прекрасная пара;) Маша, я Вами восхищаюсь! Вы из всех существующих звёзд мой ЕДИНСТВЕННЫЙ кумир! Я Вами восхищаюсь!! Успехов Вам!!!!

Маша , что ни платье то шедевр прям какой-то .....

Сын у вас, просто прелесть! Излучает какой-то небывалый свет!

Маша, какая вы стильная всегда

Машенька! Восхищаюсь Вами и Вашей деятельность!!!

Прелестная парочка

Дуже гарне плаття і ще кращий кавалєр

Ммм, какое платье и спутник. Вы невероятны

Мамина радость ! Ми ми ми хороший мальчишка ! Счастья и благополучия побольше !

Маша, какая же Вы классная

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Маша Ефросинина покорила эффектным образом в "хищном" платье.