Дочь Трампа впервые вышла в свет с бойфрендом-миллиардером из Нигерии

Фото: Тиффани Трамп (instagram.com/tiffanytrump)

Тиффани поделилась милым совместным фото с возлюбленным

Еще в конце ноября прошлого года в прессе появились слухи о том, что младшая дочь президента США Дональда Трампа Тиффани закрутила новый роман, а ее избранником стал миллиардер из Нигерии Майкл Булос. В новом году девушка решила перестать скрывать их отношения и поделилась в Instagram трогательным совместным фото с любимым.

На снимке 25-летняя Тиффани и Майкл позируют на фоне наряженной елки, при этом молодой человек нежно обнимает ее за талию. При этом она выбрала для выхода в свет облегающее черное платье с высоким разрезом на бедре.

Дочь Трампа никак не подписала фото, но судя по геолокации, оно было сделано во время официального приема в резиденции лидера США, Белом доме.

Фото: Тиффани Трамп и Майкл Булос (instagram.com/tiffanytrump)

Что означает, что Булос скорее всего уже познакомился с семьей девушки, включая ее отца.

Фото: Тиффани Трамп (instagram.com/tiffanytrump)

Напомним, что впервые о романе Тиффани и Майкла заговорили после того, как они вместе появились на показе Taoray Wang на Неделе моды в Нью-Йорке.

Познакомились же они летом прошлого года во время отпуска в Греции, вскоре после того как девушка рассталась со своим бывшим возлюбленным Россом Механиком.



Майкл Булос - наследник мультимиллионного конгломерата по торговле оборудованием и строительной техникой Boulos Enterprises. Новый возлюбленный Тиффани Трамп родился и вырос в Лагосе, а сейчас живет в Лондоне.

Напомним, ранее дочь Дональда Трампа Тиффани угодила в модный конфуз из-за обуви. Девушка забыла снять ценник с подошвы, что запечатлели вездесущие папарацци.

Мы также писали о том, что дочь американского президента Иванка Трамп появилась на публике в простом, но при этом стильном образе. Иванка появилась на деловой встрече в черной юбке и сером свитере в ромбики, который был украшен рисунками из пайеток.

А также сообщали, что Мелания Трамп посетила вместе с мужем Ирак и удивила неформальным образом.