Яркий жакет и удобные ботинки: Мелания Трамп посетила Ирак

Фото: Мелания Трамп (instagram.com/realdonaldtrump)

Первая леди отдала предпочтение неформальному образу

В среду, 26 декабря президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания совершили поездку в Ирак, чтобы поздравить своих соотечественников с Рождеством. Снимками со встречи с военнослужащими американский лидер поделился на своей странице в Instagram.

Отметим, что для Дональда Трампа как президента этот визит в Ирак стал первым. Зарубежные СМИ отметили необычный образ первой леди.

Фото: (instagram.com/realdonaldtrump)

Мелания прибыла поздравить служащих американских войск, размещенных на авиабазе Аль-Аса, в весьма неформальном наряде. Бывшая модель сменила привычные шпильки на более подходящую к антуражу обувь - удобные ботинки Timberlаnd. Дополнили этот "лук" яркий желтый жакет Victoria Beckham и темные джинсы.

Фото: (instagram.com/realdonaldtrump)

Ее супруг надел куртку-бомбер зеленого цвета и красный галстук. Мелания и Дональд выглядели счастливыми и обнимались на камеру.

Фото: (instagram.com/alwaysmelania)

Напомним, ранее жена главы Белого дома Мелания Трамп вышла в свет в белоснежном облегающем платье, которое очень хорошо подчеркивало ее точеную фигуру. Отметим, что данное мероприятие - это ежегодный рождественский бал, который по традиции, устраивают президент США с супругой.

Отметим, что ранее Меланию Трамп раскритиковали американцы за новую прическу и цвет волос.

Кстати, дочь американского президента Иванка Трамп появилась на публике в простом, но при этом стильном образе. Иванка пришла на встречу с сенатором в черной юбке и сером свитере в ромбики, который был украшен рисунками из пайеток.

Видео: РБК-Украина