Просто и элегантно: Иванка Трамп вышла в свет в свитере с пайетками

Фото: Иванка Трамп (instagram.com/ivankatrump)

Дочь президента США попала в объективы фотографов в Вашингтоне

Дочь американского президента Иванка Трамп появилась на публике в простом, но при этом стильном образе. Она работает ассистентом Дональда Трампа и в рамках работы встретилась с лидером большинства в Сенате США Митчем Макконнеллом.

Иванка появилась в черной юбке и сером свитере в ромбики, который был украшен рисунками из пайеток. Дополнила образ девушка черными лодочками на шпильке.

Фото: Иванка Трамп (Getty Images)

В качестве аксессуаров она выбрала жемчужные серьги и объемную сумку Chanel.

Фото: Иванка Трамп (Getty Images)

Такой образ подчеркнул стройную фигуру дочери Трампа и слегка оживил строгий деловой стиль.

Фото: Иванка Трамп (instagram.com/ivankatrumppix)

Напомним, ранее Иванка Трамп появилась в элегантном костюме с обнаженными плечами. Вечером на официальной части мероприятия G20 Иванка сменила наряд. Поскольку одна из частей саммита проходила в оперном театре Colon в Буэнос-Айресе, то она позволила себе более элегантный наряд.

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Видео: РБК-Украина