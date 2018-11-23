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Дочь Трампа угодила в модный конфуз из-за обуви

Lite » Стиль и мода 23.11.2018 - 18:23
Дочь Трампа угодила в модный конфуз из-за обуви
Фото: Тиффани Трамп (Getty Images)

Девушка забыла снять бирку с новых туфель

Младшая дочь президента США Дональда Трампа и его второй жены Марлы Мейплз, Тиффани оказалась в центре внимания СМИ из-за модного конфуза. Девушку подвела ее обувь, пишет Vanity Fair.

В сети появились фотографии, на которых 25-летняя Тиффани вместе с сестрой Иванкой направляется к самолету. Наследницы американского лидера отправились во Флориду, где в кругу семьи отпраздновали День благодарения.

На снимке видно, что Тиффани шла на борт с ценником на подошве обуви. Похоже, студентка юридического факультета Джорджтауна сильно спешила и забыла снять бирку с новых туфель.

Дочь Трампа угодила в модный конфуз из-за обувиФото: Тиффани и Иванка Трамп (twitter.com/richardpenze)

Обувь какого бренда носила в тот день дочь президента США - не уточняется.

Отметим, что совсем недавно подобная история приключилась с супругой принца Гарри - Меган Маркл. Монаршая особа оконфузилась, забыв убрать бирку со своего платья бренда Self-Portrait во время выхода в свет.

Позже Меган угодила в еще один конфуз - на этот раз из-за грязных колготок.

Мы также сообщали, что с Олей Поляковой случился пикантный конфуз во время выступления.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Тиффани Трампконфузмода
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