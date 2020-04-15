Дмитрий Комаров отправится на экзотическую рыбалку и покажет, как китайцы добывают улов при помощи бакланов

В новом выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку», который выйдет уже сегодня в 22.45 на канале 1+1, путешественник Дмитрий Комаров отправится в самый живописный уголок Поднебесной, чтобы познакомиться с древнейшей китайской традицией - рыбалкой с бакланами. А также станет участником необычного развлечения и узнает, как выглядит главный деликатес Желтого моря.

«Мир наизнанку» в продолжении грандиозного китайского сезона покажет зрителям один из самых красивых регионов огромной страны - горы Гуйлинь. Здесь среди десятков зеленых вершин и водных потоков сохранилась древнейшая китайская традиция и одна из самых необычных профессий в мире. В этом регионе столетиями жили рыбаки, которые придумали очень экзотический и непохожий ни на какие другие способ рыбалки. Они для добычи улова используют баклана, который достает из воды самую разнообразную рыбу - от карпа до щуки.

Дмитрий Комаров отправится на рыбалку с легендарной династией баклановых рыбаков, которые являются последними хранителями традиции. Ведущий тревел-шоу попытается узнать все секретные техники, как китайцам удалось превратить птицу в лучшего ручного охотника за рыбой и заставить баклана добывать еду не для себя, а для человека.

После экстремальной рыбалки с бакланами команда «Мира наизнанку» переместится в другой конец Поднебесной, где жители придумали еще одно забавное развлечение. На берегу Желтого моря сотни людей собираются в одно время, чтобы добыть себе ужин при помощи небольшой лопатки и ведерка.

«Здесь китайцы во время отлива собирают живность, которая водится в прибрежном песке. Это вкусная, полезная и экзотическая еда», - расскажет Дмитрий Комаров.

Какое гастрономическое приключение ждет украинских путешественников в Китае, и каким окажется на вкус главный деликатес Желтого моря - смотрите в новом выпуске «Мира наизнанку» уже сегодня в 22.45 на канале «1+1».

Напомним, ранее Комаров забавно посмеялся над первыми выпусками "Мира наизнанку".