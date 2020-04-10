Дмитрий Комаров уже определился, как будет воспитывать будущих детей

Дмитрий Комаров (фото: пресс-служба)

Телеведущий поделился, как будет воспитывать своих детей в будущем, а также рассказал, какие сувениры привозит из поездок.

Ведущий программы «Мир наизнанку» на «1+1» Дмитрий Комаров ответил на вопросы поклонников во время своей первой прямой трансляции на личном YouTube-канале.

Главный путешественник страны поделился своими принципами воспитания детей, рассказал, какие сувениры привозит из поездок, и показал, что хранит в шкафу рабочего кабинета.

Так, Дмитрий Комаров признался, что коллекционирует чай пуэр, который очень полюбил после поездки в Китай. В его коллекции есть чай 2006 и даже 1999 года сбора. Как рассказал телеведущий, этот напиток становится более ценным с годами. Разные виды чая Дмитрий Комаров хранит в специальном шкафчике в китайском стиле у себя в кабинете.

Кроме того, Дмитрий показал часть своей коллекции сувениров, привезенных из разных стран:

«Я коллекционирую не магнитики на холодильник, а те вещи, которые для меня являются особенными. Например, статуя Будды – я ее привез из Таиланда. Обожаю Таиланд и Юго-Восточную Азию. Очки из личной коллекции Норгея Тенцинга, первовосходителя на Эверест, корона короля Мустанга – все эти вещи для меня очень важны».

Один из самых популярных вопросов от зрителей был о том, куда отправится Дмитрий Комаров после окончания карантина.

«Я держу руку на пульсе. Общаюсь даже с представителями Всемирной организации здравоохранения. Сейчас этот вопрос остается открытым. Но телезрители могут быть спокойны – в Китае мы успели снять материал с большим запасом до начала пандемии. Сейчас мы удаленно над ним работаем, и программы «Мир наизнанку» выходят в обычном режиме. Я надеюсь, что ситуация скоро стабилизируется, и мы поедем снимать дальше», - ответил Дмитрий.

Также отвечая на вопросы поклонников, Дмитрий Комаров рассказал о том, каких принципов будет придерживаться в воспитании детей в будущем.

«Когда у меня будет ребенок, я не буду советовать ему, кем стать. Он определит сам. Моя философия такая: ребенок сам должен решить, что ему интересно, а задача родителей – максимально обеспечить ему качественное образование и комфортные условия для хорошего, правильного развития как личности. Чтобы он не сидел в смартфоне целыми днями, а ходил на разные кружки, занимался разными видами деятельности, был активным, имел какие-то интересы», - поделился телеведущий.

О том, как Дмитрий Комаров познакомился с оператором Сашей Дмитриевым, как команда «Мира наизнанку» сохраняет сало в поездах и находит язык с разными героями, смотрите на личном YouTube-канале Дмитрия Комарова.