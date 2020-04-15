Дмитро Комаров вирушить на екзотичну рибалку і покаже, як китайці виловлюють рибу за допомогою бакланів

У новому випуску тревел-шоу «Світ навиворіт», який вийде вже сьогодні о 22.45 на каналі «1+1», мандрівник Дмитро Комаров вирушить у мальовничий куточок Піднебесної, щоб познайомитися з давньою китайською традицією - риболовлею з бакланами. А також стане учасником незвичайної розваги і дізнається, як виглядає головний делікатес Жовтого моря.

«Світ навиворіт» в продовженні грандіозного китайського сезону покаже глядачам один з найкрасивіших регіонів величезної країни - гори Гуйлінь. Тут серед десятків зелених вершин і водних потоків збереглася найдавніша китайська традиція і одна з найбільш незвичайних професій в світі. У цьому регіоні століттями жили рибалки, які винайшли дуже екзотичний і несхожий ні на які інші спосіб риболовлі. Вони для улову використовують баклана, який дістає з води найрізноманітнішу рибу - від коропа до щуки.

Дмитро Комаров вирушить на риболовлю з легендарною династією бакланових рибалок, які є останніми хранителями традиції. Ведучий тревел-шоу спробує дізнатися всі секретні техніки, як китайцям вдалося перетворити птицю в найкращого ручного мисливця за рибою, і змусити баклана добувати їжу не для себе, а для людини.

Після екстремальної риболовлі з бакланами команда «Світу навиворіт» переміститься в інший кінець Піднебесної, де жителі придумали ще одну цікаву розвагу. На березі Жовтого моря сотні людей збираються в один час, щоб добути собі вечерю за допомогою невеликої лопатки і відерця.

«Тут китайці під час відливу збирають живність, яка водиться в прибережному піску. Це смачна, корисна і екзотична їжа», - розповість Дмитро Комаров.

Яка гастрономічна пригода чекає українських мандрівників в Китаї, і який на смак головний делікатес Жовтого моря - дивіться у новому випуску «Світу навиворіт» вже сьогодні о 22.45 на каналі «1+1».

Нагадаємо, раніше Комаров забавно посміявся над першими випусками "Світу навиворіт".