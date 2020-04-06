ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лохматый ведущий: Дмитрий Комаров забавно посмеялся над первыми выпусками "Мира наизнанку"

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.04.2020 - 13:41
Лохматый ведущий: Дмитрий Комаров забавно посмеялся над первыми выпусками "Мира наизнанку"
Дмитрий Комаров (фото: 1+1)

Журнал «Вокруг света Украина» посвятил новый выпуск известному путешественнику и телеведущему Дмитрию Комарову

В этом году телепроект «Мир наизнанку» на «1+1», руководителем и ведущим которого является опытный путешественник Дмитрий Комаров, празднует юбилей. К 10-летию тревел-шоу известный телеведущий стал главным героем последнего выпуска журнала «Вокруг света Украина». В эксклюзивном интервью путешественник поделился, с какими эмоциями он сейчас смотрит свои первые выпуски, и как ему удается каждый раз поражать зрителей.

Вспоминая о самом начале программы «Мир наизнанку», Дмитрий Комаров отметил, что тогда он не думал ни о десятках миллионов зрителей, ни о телепроекте на одной из первых кнопок страны.

«Я просто хотел делиться впечатлениями и эмоциями со своих путешествий, которых на тот момент было уже очень и очень много, не только с друзьями на кухне, не только с читателями газеты и гостями фотовыставок. А для этого нужен телевизор. Поэтому я не стремился к популярности и, честно говоря, у меня не было идеи стать телеведущим. Когда концепция «Мира наизнанку» четко вырисовалась у меня в голове, я решил попробовать», - рассказал Дмитрий Комаров в интервью.

Лохматый ведущий: Дмитрий Комаров забавно посмеялся над первыми выпусками &quot;Мира наизнанку&quot;

О своих эмоциях во время просмотра первых сезонов программы сейчас телеведущий смеется, что ему постоянно хочется сделать самому себе замечания.

«Скажу вам честно, случайно натыкаясь на повторы первых сезонов, мне иногда даже немного не по себе и все время хочется сделать замечание этому лохматому ведущему. (Смеется.) Да-да, вы помните, в первых сезонах у меня были длинные волосы. И я постоянно хочу подсказать этому парню, что он делает не так, и как бы сделал я. Но это моя субъективная точка зрения. Я очень самокритичен. Впрочем, и отзывы зрителей, и рейтинги повторов даже самых первых программ подтверждают, что и тогда, и сейчас, проект интересен», - говорит телеведущий.

Лохматый ведущий: Дмитрий Комаров забавно посмеялся над первыми выпусками &quot;Мира наизнанку&quot;

Кроме того, путешественник дал несколько советов начинающим блогерам, которые хотели бы работать в сфере тревел-журналистики.

«Я журналист-самоучка, и этого не стесняюсь, потому что считаю, что самое главное - делать то, что ты любишь. Об этом я всегда мечтал, и это то, что у меня получилось. Я смотрел все существующие на рынке - и нашему, и зарубежном - тревел-проекты, потому что просто я это обожаю. Я вырос на Стиве Ирвине и, ходя пешком под стол, смотрел Сенкевича (ведущий программы «Клуб путешественников» - прим. Ред.). Фильмы об Индиане Джонсе тоже любил», - рассказал Дмитрий.

Также, по его словам, лучший совет для начинающих тревел-блогеров: быть собой, не пытаться быть на кого-то похожими, делать то, что вам интересно и в чем вы хорошо разбираетесь. А не потому, что это, например, выгодно ли прибыльно.

Больше интересных подробностей о принципах и ценностях, с которыми 10 лет создавалась программа «Мир наизнанку», миссию Дмитрия Комарова, и личные жертвы ради дела своей жизни - читайте в свежем выпуске журнала «Вокруг света Украина».

Я за натуральность: жена Дмитрия Комарова рассказала о домашнем уходе за собой Дмитрий Комаров раскрыл секрет утки по-пекински и рассказал о самом романтическом месте на земле
Новости Украины мир наизнанкуДмитрий Комаров
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь