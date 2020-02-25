Длинные или короткие? Леся Никитюк подкинула фанам новую тему для обсуждения

Снимки ведущей из Египта вызывают бурные дискуссии в сети
Леся Никитюк сейчас отдыхает в Египте, наслаждаясь теплой погодой и купанием в море. Конечно же, телеведущая не забывает делиться красочными фото в своем Instagram, однако последние кадры вызвали на удивление бурные обсуждения среди подписчиков знаменитости. Так, сначала ее раскритиковали за "вульгарное" фото в купальнике, да еще и с распухшей губой. Леди Ле не осталась в стороне и с юмором отнеслась к ситуации, пошутив в следующей публикации над одной из самых активных хейтерш.
На этом она решила не останавливаться и подкинула поклонникам новую тему для дискуссий. Леся опубликовала несколько кадров, сделанных вечером на территории ее отеля. Ведущая позировала в белой футболке и короткой джинсовой рубашке, под которой не видно юбки или шортов.
Звезда приняла несколько эффектных поз и предложила пользователям сети высказать свое мнение относительно ее ног, а также поинтересовалась, какие ноги больше нравятся парням - длинные или короткие.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Пока мы в сторис обсуждаем тему маленькой груди.. хотелось бы закинуть новую тему для размышлений - Ноги!!! Длинные или короткие? Комплексы??!? Что думают парни???" - подняла важный вопрос Никитюк.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловеры активно подключились и принялись делиться своим мнением в комментариях, а заодно осыпать комплиментами ножки самой Леси.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, ранее Леся Никитюк в купальнике устроила зажигательные танцы с бегемотом в Египте.