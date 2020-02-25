Длинные или короткие? Леся Никитюк подкинула фанам новую тему для обсуждения

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Снимки ведущей из Египта вызывают бурные дискуссии в сети

Леся Никитюк сейчас отдыхает в Египте, наслаждаясь теплой погодой и купанием в море. Конечно же, телеведущая не забывает делиться красочными фото в своем Instagram, однако последние кадры вызвали на удивление бурные обсуждения среди подписчиков знаменитости. Так, сначала ее раскритиковали за "вульгарное" фото в купальнике, да еще и с распухшей губой. Леди Ле не осталась в стороне и с юмором отнеслась к ситуации, пошутив в следующей публикации над одной из самых активных хейтерш.

На этом она решила не останавливаться и подкинула поклонникам новую тему для дискуссий. Леся опубликовала несколько кадров, сделанных вечером на территории ее отеля. Ведущая позировала в белой футболке и короткой джинсовой рубашке, под которой не видно юбки или шортов.

Звезда приняла несколько эффектных поз и предложила пользователям сети высказать свое мнение относительно ее ног, а также поинтересовалась, какие ноги больше нравятся парням - длинные или короткие.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Пока мы в сторис обсуждаем тему маленькой груди.. хотелось бы закинуть новую тему для размышлений - Ноги!!! Длинные или короткие? Комплексы??!? Что думают парни???" - подняла важный вопрос Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры активно подключились и принялись делиться своим мнением в комментариях, а заодно осыпать комплиментами ножки самой Леси.

Как обладательница длинных ног считаю, что конечно длинные. Як у Леси норм

Парням бывает вообще пофигу))тут больше сравнение себя с другими особями женского пола,зависть и т.д

Глядя на ваши длинные и ровнёхонькие ноги, Леся, комплексую)) а так, вообще и короткие бывают милые)) а лучше всего средние!

Ноги-боги, однозначно длинные !

Красунька

Длинноногая блондиночка

А эти ноги ноги, аппетитные формы у вас дамочка )

Ноги Найс, ступни на любителя

Яка гарна фігура,а ніжки такі стрункі. Та взагалі Леся ти завжди неперевершено красива

По чём покупали ноги

Я думаю що не гарних жінок не буває. Кожна з вас своєрідна і з великими і з малими і з довгими і з короткими. Просто є чоловіки які красу помічають а є які ні

Хейтеры пошли вон!

Ого какие ноги, Леся - ты не просто звезда, ты Мега звезда

Божественные ноги, от лица всех парней)))

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк в купальнике устроила зажигательные танцы с бегемотом в Египте.