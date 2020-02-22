Леся Никитюк в купальнике устроила зажигательные танцы с бегемотом в Египте (видео)

Леся Никитюк развеселила сеть рассказом про отдых в Египте
Леся Никитюк вскоре после анонсированной поездки в Берлин удивила своих фанов рассказом об отдыхе на курорте в Египте. Звезда не только показала веселые фото вместе с персонажами известного мультика "Мадагаскар" на территории роскошного отеля, но и восхитила зажигательным танцем с бегемотиком.
Кадры Леди Ле опубликовала в своем Instagram и собрала массу восторженных отзывов.
Знаменитость в изумрудном купальнике и джинсовой рубашке в больших стильных очках продемонстрировала и свою точеную фигуру, и хореографические навыки.
Леся Никитюк в Египте (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Как шутливо рассказала Никитюк, она привезла на курорт свою семью на отдых, а заодно и заработки.
Видео: Леся Никитюк устроила веселые танцы в Египте на курорте
Поклонники засыпали звезду комплиментами, весомая часть которых "адресовалась" стройным ножкам красавицы. Подписчиков развеселила "пляжная бригада" и зажигательный танец с одним из героев мультфильма про веселых обитателей острова Мадагаскар.
Фото: скрин комментариев
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк рассекрестила свои параметры и соблазнила роскошным бюстом.