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Леся Никитюк в купальнике устроила зажигательные танцы с бегемотом в Египте (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.02.2020 - 22:55
Леся Никитюк в купальнике устроила зажигательные танцы с бегемотом в Египте (видео)
Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк развеселила сеть рассказом про отдых в Египте

Леся Никитюк вскоре после анонсированной поездки в Берлин удивила своих фанов рассказом об отдыхе на курорте в Египте. Звезда не только показала веселые фото вместе с персонажами известного мультика "Мадагаскар" на территории роскошного отеля, но и восхитила зажигательным танцем с бегемотиком.

Кадры Леди Ле опубликовала в своем Instagram и собрала массу восторженных отзывов.

Знаменитость в изумрудном купальнике и джинсовой рубашке в больших стильных очках продемонстрировала и свою точеную фигуру, и хореографические навыки.

Леся Никитюк в купальнике устроила зажигательные танцы с бегемотом в Египте (видео)

Леся Никитюк в Египте (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Как шутливо рассказала Никитюк, она привезла на курорт свою семью на отдых, а заодно и заработки.

Видео: Леся Никитюк устроила веселые танцы в Египте на курорте

Поклонники засыпали звезду комплиментами, весомая часть которых "адресовалась" стройным ножкам красавицы. Подписчиков развеселила "пляжная бригада" и зажигательный танец с одним из героев мультфильма про веселых обитателей острова Мадагаскар.

  • Классно!
  • Леся прекрасна, как всегда;
  • Узнаю Леську!
  • Красотка, как всегда....
  • Прикольные кореша;
  • Ну ты Леся даешь!
  • До чего хороша! Красавица!
  • Вот это ножки!
  • Ноги - отдельный лайк;
  • Суперская бич-бригада!

Леся Никитюк в купальнике устроила зажигательные танцы с бегемотом в Египте (видео)

Фото: скрин комментариев

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк рассекрестила свои параметры и соблазнила роскошным бюстом.

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