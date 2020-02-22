Леся Никитюк в купальнике устроила зажигательные танцы с бегемотом в Египте (видео)

Леся Никитюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк развеселила сеть рассказом про отдых в Египте

Леся Никитюк вскоре после анонсированной поездки в Берлин удивила своих фанов рассказом об отдыхе на курорте в Египте. Звезда не только показала веселые фото вместе с персонажами известного мультика "Мадагаскар" на территории роскошного отеля, но и восхитила зажигательным танцем с бегемотиком.

Кадры Леди Ле опубликовала в своем Instagram и собрала массу восторженных отзывов.

Знаменитость в изумрудном купальнике и джинсовой рубашке в больших стильных очках продемонстрировала и свою точеную фигуру, и хореографические навыки.

Леся Никитюк в Египте (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Как шутливо рассказала Никитюк, она привезла на курорт свою семью на отдых, а заодно и заработки.

Видео: Леся Никитюк устроила веселые танцы в Египте на курорте

Поклонники засыпали звезду комплиментами, весомая часть которых "адресовалась" стройным ножкам красавицы. Подписчиков развеселила "пляжная бригада" и зажигательный танец с одним из героев мультфильма про веселых обитателей острова Мадагаскар.

Классно!

Леся прекрасна, как всегда;

Узнаю Леську!

Красотка, как всегда....

Прикольные кореша;

Ну ты Леся даешь!

До чего хороша! Красавица!

Вот это ножки!

Ноги - отдельный лайк;

Суперская бич-бригада!

Фото: скрин комментариев

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк рассекрестила свои параметры и соблазнила роскошным бюстом.