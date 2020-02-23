"А что с губой?" Лесю Никитюк раскритиковали за провокационное фото в бикини

Леся Никитюк продолжает радовать поклонников фотографиями с Египта
Леся Никитюк, которая устроила зажигательные танцы с бегемотом, выкладывает новые фотографии со своего отдыха в Египте. Популярная украинская телеведущая опубликовала снимок на своей странице в Instagram, но тут же нарвалась на критику со стороны своей подписчицы.
Телеведущая позирует в черном купальнике и прозрачной накидке на фоне пальм и моря. При этом на ней также надета леопардовая шляпа, а на боку висит сумочка такого же принта.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
На этом фото пользователи сети также заметили, что у Никитюк как-то распухла верхняя губа. В целом подписчики телеведущей позитивно оценили данный снимок, но не все.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что недавно Леся Никитюк посетила столицу Германии – Берлин, и показала своим подписчикам, как она нарушает диету. Телеведущая отправилась в итальянский ресторан, и сделала фото, на котором она ест пасту.
Ранее сообщалось о том, что Никитюк рассекретила свои параметры и соблазнила роскошным бюстом.