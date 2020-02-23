"А что с губой?" Лесю Никитюк раскритиковали за провокационное фото в бикини

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк продолжает радовать поклонников фотографиями с Египта

Леся Никитюк, которая устроила зажигательные танцы с бегемотом, выкладывает новые фотографии со своего отдыха в Египте. Популярная украинская телеведущая опубликовала снимок на своей странице в Instagram, но тут же нарвалась на критику со стороны своей подписчицы.

Телеведущая позирует в черном купальнике и прозрачной накидке на фоне пальм и моря. При этом на ней также надета леопардовая шляпа, а на боку висит сумочка такого же принта.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На этом фото пользователи сети также заметили, что у Никитюк как-то распухла верхняя губа. В целом подписчики телеведущей позитивно оценили данный снимок, но не все.

Ты хочешь сказать, что это классное фото?

Что с губой?

Огнище;

Кто-то немножко сгорел в некоторых местах;

Леся, я тебя очень люблю, но это фото вульгарно, неприятно смотреть;

Очень секси, но что с губой?

А что с губой?

Бомба;

Леся, ты балованная женщина, но ты мне очень нравишься!!! Всегда будь собой!!! Мы тебя поддерживаем!

Шикарно;

Огонь.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что недавно Леся Никитюк посетила столицу Германии – Берлин, и показала своим подписчикам, как она нарушает диету. Телеведущая отправилась в итальянский ресторан, и сделала фото, на котором она ест пасту.

Ранее сообщалось о том, что Никитюк рассекретила свои параметры и соблазнила роскошным бюстом.