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"А что с губой?" Лесю Никитюк раскритиковали за провокационное фото в бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.02.2020 - 20:11
"А что с губой?" Лесю Никитюк раскритиковали за провокационное фото в бикини
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк продолжает радовать поклонников фотографиями с Египта

Леся Никитюк, которая устроила зажигательные танцы с бегемотом, выкладывает новые фотографии со своего отдыха в Египте. Популярная украинская телеведущая опубликовала снимок на своей странице в Instagram, но тут же нарвалась на критику со стороны своей подписчицы.

Телеведущая позирует в черном купальнике и прозрачной накидке на фоне пальм и моря. При этом на ней также надета леопардовая шляпа, а на боку висит сумочка такого же принта.

&quot;А что с губой?&quot; Лесю Никитюк раскритиковали за провокационное фото в бикини

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На этом фото пользователи сети также заметили, что у Никитюк как-то распухла верхняя губа. В целом подписчики телеведущей позитивно оценили данный снимок, но не все.

  • Ты хочешь сказать, что это классное фото?
  • Что с губой?
  • Огнище;
  • Кто-то немножко сгорел в некоторых местах;
  • Леся, я тебя очень люблю, но это фото вульгарно, неприятно смотреть;
  • Очень секси, но что с губой?
  • А что с губой?
  • Бомба;
  • Леся, ты балованная женщина, но ты мне очень нравишься!!! Всегда будь собой!!! Мы тебя поддерживаем!
  • Шикарно;
  • Огонь.

&quot;А что с губой?&quot; Лесю Никитюк раскритиковали за провокационное фото в бикини

&quot;А что с губой?&quot; Лесю Никитюк раскритиковали за провокационное фото в бикини

&quot;А что с губой?&quot; Лесю Никитюк раскритиковали за провокационное фото в бикини

&quot;А что с губой?&quot; Лесю Никитюк раскритиковали за провокационное фото в бикини

&quot;А что с губой?&quot; Лесю Никитюк раскритиковали за провокационное фото в бикини

Скриншоты с Instagram

Напомним, что недавно Леся Никитюк посетила столицу Германии – Берлин, и показала своим подписчикам, как она нарушает диету. Телеведущая отправилась в итальянский ресторан, и сделала фото, на котором она ест пасту.

Ранее сообщалось о том, что Никитюк рассекретила свои параметры и соблазнила роскошным бюстом.

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